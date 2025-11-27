El borrado por Marcelo Gallardo que tiene definido su destino: se irá de River rumbo a un grande de Europa

Marcelo Gallardo comenzó con la limpieza dentro del plantel de River, donde ya le comunicó a Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco y Gonzalo Martínez que en 2026 no seguirán dentro del club. Pero no solo los héroes de Madrid se marcharán.

De cara al próximo año, y luego de tener muy poco rodaje porque no entraba en los planes del entrenador, el que armará las valijas es Federico Gattoni, el ex defensor de San Lorenzo y que llegó al barrio porteño de Núñez por medio de un préstamo con una opción de compra por 3.2 millones de dólares.

A pesar de que en junio pasado buscaron rescindir la cesión, la operación era muy costosa y la dirigencia riverplatense prefirió mantenerlo dentro del plantel, pese a que no jugaría. Pero todo eso terminó, ya que el defensor de 26 años retornará hacia España para jugar en Sevilla, club dueño de su ficha.

Federico Gattoni jugando en River. (Daniel Jayo/Getty Images)

Gattoni no tendrá lugar en Sevilla

El Sevilla de Matías Almeyda perdió más de lo que ganó en lo que va de LaLiga y la vuelta del actual defensor de River no es más que un dolor de cabeza. El club español quiere hacer un buen mercado de pases en invierno, pero el zaguero argentino complica los planes.

“Llevamos meses trabajando tanto en el mercado de invierno como en el del próximo verano. El problema es que tenemos 25 fichas utilizadas y además vuelve Gattoni“, advirtió Antonio Cordón, director de fútbol del conjunto andaluz, que adelantó: “Tenemos una hoja de ruta que esperamos cumplir pero se tendrán que producir salidas para que haya entradas”.

El defensor fue comprado a comienzos de 2023 y se quedó cedido en San Lorenzo seis meses más. Luego de disputar apenas 4 partidos (126 minutos y un gol), fue prestado a Anderlecht. Con solo 10 compromisos disputados en Bélgica, volvió y se marchó a River, donde tampoco pudo ganar continuidad.

De esta manera, todos los caminos conducen a una nueva salida de Gattoni. Sin embargo, desprenderse del jugador será más difícil que hace un año y medio, teniendo en cuenta que arrastrará una inactividad de 9 meses y no pudo revalorizarse en River.

Los números de Federico Gattoni en River

Federico Gattoni llegó de la mano de Martín Demichelis y fue uno de los pocos jugadores de su ciclo que se mantuvo en el club con la conducción de Marcelo Gallardo. Desde su presentación, disputó un total de 7 partidos (el último fue el 19 de marzo), sin convertir goles ni aportar asistencias en sus 506 minutos en cancha.

