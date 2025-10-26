Gio Simeone confirmó que Gallardo lo llamó para volver a River

Hace casi diez años, Giovanni Simeone partió al fútbol europeo y siempre jugó en el fútbol italiano. El delantero formado en River se encuentra en Torino desde mediados de 2025, fue cedido por una temporada y desde su arribo lleva anotados tres goles en ocho partidos jugados. Gio contó que pudo volver al Millonario a comienzos de este año, pero que optó por quedarse en el Viejo Continente, aunque no descarta regresar en un futuro.

En diálogo con Olé, Giovanni Simeone dijo: “Hace unos dos años me llamaron de Racing, pero estaba en Napoli y la verdad es que no era el momento de volver. Me sorprendió y me gustó mucho que me hayan llamado. Y en diciembre del año pasado tuve la posibilidad de ir a River. En este momento veo difícil que pueda irme, pero no lo veo como un no rotundo. Es algo que me gustaría. Me gusta mucho el fútbol argentino, es pasional y, además, extraño bastante Argentina”.

Por otro lado, analizó el duro presente de River: “Cuando puedo lo sigo al fútbol argentino, siempre es tarde pero trato de ver lo que más puedo. Rosario está muy bien, me parece una lástima River que ahora no está pasando un buen momento”. Cabe destacar que Gio Simeone surgió de River, allí jugó entre 2013 y 2015, fueron 33 encuentros en los que marcó cuatro goles y brindó dos asistencias.

Gio Simeone en Torino. (Foto: Getty).

Gio Simeone y la Selección Argentina

El delantero fue convocado por Lionel Scaloni, pero en las últimas citaciones su nombre no apareció y la ilusión de ir al Mundial 2026 es poca. En relación a la Albiceleste, Gio dijo: “No sé es una cuenta pendiente, es difícil porque hay delanteros muy buenos. Hubo momentos de mi carrera que podría haber estado, pero al final a la Selección le fue bien, le está yendo bien, y eso es lo que vale. Yo hice todo para poder estar, pero no se me dio”.

“Hice 18 goles en Verona y no fui convocado, salí campeón con Napoli y solo fui convocado una vez… La Selección es algo muy difícil por más que lo hagas bien en tu club porque hay jugadores que están hace mucho: Lautaro lo hace bien hace años, Julián lo mismo… Ni hablar de Leo que es intocable, estaba Di María. Entonces, uno cuando en su club le está yendo bien siempre espera el llamado, pero a la vez es muy difícil entrar ahí“, completo Gio.

