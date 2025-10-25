La verdad detrás del motivo por el que Marcelo Gallardo dejó a Santiago Lencina fuera de River vs. Independiente Rivadavia

La reciente eliminación de River en la Copa Argentina en manos de Independiente Rivadavia, todavía deja consecuencias. Después de lo acontecido en Córdoba, empezaron a salir a la luz diversas cuestiones que complejizan aún más el presente en el club. En definitiva, se reveló el verdadero motivo por el que Marcelo Gallardo dejó afuera del banco de suplentes a Santiago Lencina.

Para el compromiso por las semifinales del certamen federal, el entrenador tomó la decisión de marginar al juvenil de 20 años. A pesar de que sí había integrado la lista de convocados para dicho partido, en el recorte final para diagramar el equipo titular y las variantes, el joven mediocampista ofensivo quedó fuera de las prioridades del director técnico y lo vio desde uno de los palcos.

Lo cierto es que Gallardo marginó al chaqueño por una cuestión táctica, según informó La Página Millonaria. Sin embargo, también hay otro hecho fundamental que podría haber sido de mucha influencia para llevar a cabo esta resolución. Es que Lencina todavía no renovó su contrato con River, el tiempo continúa pasando y el acuerdo verbal aún no se traspasa a los papeles.

Santiago Lencina, mediocampista ofensivo de River Plate. (Getty Images)

Si bien este dilema es una realidad, según pudo saber Bolavip las negociaciones para extender el vínculo están pactadas y próximamente se firmará. De esta manera, el contracto actual que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, sufriría una extensión que estará acompañada de un importante incremento salarial, además de una mejora en la cláusula de rescisión.

En la actualidad, es decir antes de firmar la renovación, Lencina tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares. No obstante, ese monto será modificado y mejorado para evitar que los gigantes de Europa paguen el blindaje y negocien directamente con el jugador. Tal como ocurrió con otros futbolistas de la institución, Santiago tendría una cifra mucho más elevada que ahora.

Desde su debut como profesional en agosto de 2024, Lencina disputó un total de 20 partidos oficiales con la camiseta de River, entre los que convirtió 3 goles. Su mejor versión se vio en los duelos ante Instituto donde anotó un doblete, frente a San Martín de San Juan que también marcó, y en los últimos compromisos donde tuvo cada vez mayor participación bajo las órdenes del Muñeco.

Santiago Lencina, mediocampista ofensivo de River Plate. (Getty Images)

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo dejó fuera del banco a Santiago Lencina en Copa Argentina por decisión táctica .

dejó fuera del banco a en por decisión . El protagonista Lencina no renovó aún su contrato con River Plate , que vence el 31 de diciembre de 2026 .

no renovó aún su contrato con , que vence el . Santiago Lencina debutó en agosto de 2024 y lleva 20 partidos oficiales con River, con 3 goles.

