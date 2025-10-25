La contundente respuesta de la dirigencia de River a una de las frases polémicas de Gallardo tras la eliminación en la Copa Argentina

Prácticamente, River desperdició el año. Si bien aún tiene la chance de ser campeón del Torneo Clausura, el rendimiento del equipo que lidera Marcelo Gallardo no es el mejor, y quedó demostrado en la eliminación de la Copa Argentina.

Una vez que culminó el encuentro en Córdoba, donde los futbolistas fueron repudiados por el público presente. “La gente tiene razón en manifestar su descontento. Hemos sido un equipo que no identificó a la gente, y eso es responsabilidad de quien les habla. No estuvimos a la altura de partidos decisivos, estuvimos en deuda en ese aspecto”, exclamó el entrenador al respecto. Pero hubo una situación particular que se viralizó posterior a la conferencia de prensa.

“En este momento de mierda, acá afuera no hay nadie que te espere para darte un abrazo ni llevarte a algún lugar“, fue una de las frases que exclamó Gallardo y que generó muchísima polémica. Al respecto, BOLAVIP pudo saber que hubo algunos miembros de la Comisión Directiva que tomaron las palabras del entrenador como una crítica hacia ellos, principalmente por lo que fueron los dichos de Jorge Brito en su última aparición pública.

El accionar de los directivos riverplatenses fue muy claro: bancaron a los futbolistas, los acompañaron a que subieran al micro y no solo les dieron la mano, sino que Brito y Stéfano Di Carlo, candidato a presidente, abrazaron a los integrantes del plantel. Pero había un actor que no estaba allí: el Muñeco.

¿Qué había dicho Jorge Brito sobre Marcelo Gallardo?

El martes 14 de octubre fue la última aparición pública de Jorge Brito, quien brindó una entrevista en ESPN y fue consultado por la continuidad de Marcelo Gallardo. En aquel entonces, todavía no se había originado la eliminación en la Copa Argentina, y el presidente de River buscó dejar en claro que el momento en el que analizarían el futuro del entrenador iba a ser a fin de año.

“Yo creo que es importante entender que el momento de analizar es a fin de año o cuando terminen las competencias, porque hoy nos podemos equivocar. Hoy puede ser prematuro porque estamos en la semifinal de la Copa Argentina y estamos disputando la Copa de la Liga. Aún podemos ganar los dos títulos y esperamos poder hacerlo. Me parece totalmente prematuro cuando veo periodistas que analizan contrataciones que fueron equivocadas por siete partidos que jugaron”, sostuvo el mandamás.

“A mitad de octubre, estar hablando de si el año de River fue bueno o malo, me parece prematuro. Lo dijo Francescoli: en la historia de River se ganaron cuatro Libertadores y todos los años renovamos la ilusión de poder ganarla. Trabajamos para eso, créame. Sentimos más dolor que cualquier hincha cuando la perdemos”, reconoció Brito.

Y cerró: “Nos queda la Copa Argentina y la Copa de la Liga. Queda mucho por jugar este año. Yo creo que a lo que se refiere Marcelo es que hay que esperar hasta fin de año para hacer un balance y después ese balance uno analizará. Siempre analizamos”.

“El responsable del presente deportivo es Gallardo”

Profundizando en el futuro del entrenador, Brito expresó: “River es un club que está en medio de una campaña electoral y aún con 4 derrotas no se ha manifestado ningún candidato ni siquiera mencionando un cambio de técnico. Explica lo que se vive en River.

“Claramente la gente no está presente con este presente futbolístico y Marcelo Gallardo es el principal responsable de este presente futbolístico. Nadie está pensando ni en la oposición de un cambio. Ahora, la decisión de seguir o no, él tendrá que decidir cuando termine su contrato. Más allá de lo que se refiere él a fin de año es el momento verdaderamente de hacer el balance”, agregó.

