Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

La contundente respuesta de la dirigencia de River a una de las frases polémicas de Gallardo tras la eliminación en la Copa Argentina

La conferencia de prensa que brindó el Muñeco tras la eliminación en Copa Argentina generó una respuesta gestual por parte de los directivos.

Por Julián Mazzara

Jorge Brito y Marcelo Gallardo, presidente y entrenador de River Plate.
© Getty ImagesJorge Brito y Marcelo Gallardo, presidente y entrenador de River Plate.

Prácticamente, River desperdició el año. Si bien aún tiene la chance de ser campeón del Torneo Clausura, el rendimiento del equipo que lidera Marcelo Gallardo no es el mejor, y quedó demostrado en la eliminación de la Copa Argentina.

Una vez que culminó el encuentro en Córdoba, donde los futbolistas fueron repudiados por el público presente. “La gente tiene razón en manifestar su descontento. Hemos sido un equipo que no identificó a la gente, y eso es responsabilidad de quien les habla. No estuvimos a la altura de partidos decisivos, estuvimos en deuda en ese aspecto”, exclamó el entrenador al respecto. Pero hubo una situación particular que se viralizó posterior a la conferencia de prensa.

“En este momento de mierda, acá afuera no hay nadie que te espere para darte un abrazo ni llevarte a algún lugar“, fue una de las frases que exclamó Gallardo y que generó muchísima polémica. Al respecto, BOLAVIP pudo saber que hubo algunos miembros de la Comisión Directiva que tomaron las palabras del entrenador como una crítica hacia ellos, principalmente por lo que fueron los dichos de Jorge Brito en su última aparición pública.

El accionar de los directivos riverplatenses fue muy claro: bancaron a los futbolistas, los acompañaron a que subieran al micro y no solo les dieron la mano, sino que Brito y Stéfano Di Carlo, candidato a presidente, abrazaron a los integrantes del plantel. Pero había un actor que no estaba allí: el Muñeco.

Tweet placeholder

¿Qué había dicho Jorge Brito sobre Marcelo Gallardo?

El martes 14 de octubre fue la última aparición pública de Jorge Brito, quien brindó una entrevista en ESPN y fue consultado por la continuidad de Marcelo Gallardo. En aquel entonces, todavía no se había originado la eliminación en la Copa Argentina, y el presidente de River buscó dejar en claro que el momento en el que analizarían el futuro del entrenador iba a ser a fin de año.

Publicidad

Yo creo que es importante entender que el momento de analizar es a fin de año o cuando terminen las competencias, porque hoy nos podemos equivocar. Hoy puede ser prematuro porque estamos en la semifinal de la Copa Argentina y estamos disputando la Copa de la Liga. Aún podemos ganar los dos títulos y esperamos poder hacerlo. Me parece totalmente prematuro cuando veo periodistas que analizan contrataciones que fueron equivocadas por siete partidos que jugaron”, sostuvo el mandamás.

A mitad de octubre, estar hablando de si el año de River fue bueno o malo, me parece prematuro. Lo dijo Francescoli: en la historia de River se ganaron cuatro Libertadores y todos los años renovamos la ilusión de poder ganarla. Trabajamos para eso, créame. Sentimos más dolor que cualquier hincha cuando la perdemos”, reconoció Brito.

El candidato más pedido por los hinchas de River para reemplazar a Gallardo como DT: “Por la mitad, viene nadando”

ver también

El candidato más pedido por los hinchas de River para reemplazar a Gallardo como DT: “Por la mitad, viene nadando”

Tras la eliminación de River en la Copa Argentina, se reveló la nueva lesión que sufrió Sebastián Driussi

ver también

Tras la eliminación de River en la Copa Argentina, se reveló la nueva lesión que sufrió Sebastián Driussi

Y cerró: “Nos queda la Copa Argentina y la Copa de la Liga. Queda mucho por jugar este año. Yo creo que a lo que se refiere Marcelo es que hay que esperar hasta fin de año para hacer un balance y después ese balance uno analizará. Siempre analizamos”.

Publicidad

“El responsable del presente deportivo es Gallardo”

Profundizando en el futuro del entrenador, Brito expresó: “River es un club que está en medio de una campaña electoral y aún con 4 derrotas no se ha manifestado ningún candidato ni siquiera mencionando un cambio de técnico. Explica lo que se vive en River.

Claramente la gente no está presente con este presente futbolístico y Marcelo Gallardo es el principal responsable de este presente futbolístico. Nadie está pensando ni en la oposición de un cambio. Ahora, la decisión de seguir o no, él tendrá que decidir cuando termine su contrato. Más allá de lo que se refiere él a fin de año es el momento verdaderamente de hacer el balance”, agregó.

En el medio de la crisis, un histórico de River salió a defender a Marcelo Gallardo: “Tenemos al mejor”

ver también

En el medio de la crisis, un histórico de River salió a defender a Marcelo Gallardo: “Tenemos al mejor”

Tras los insultos al plantel, Giuliano Galoppo se cruzó con un hincha de River: “No estás en Banfield”

ver también

Tras los insultos al plantel, Giuliano Galoppo se cruzó con un hincha de River: “No estás en Banfield”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
River hoy: anuncio de Gallardo, lesión de Driussi y horario vs. Gimnasia
River Plate

River hoy: anuncio de Gallardo, lesión de Driussi y horario vs. Gimnasia

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"
Opinión

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

El candidato más pedido por los hinchas de River para reemplazar a Gallardo como DT: “Por la mitad, viene nadando”
River Plate

El candidato más pedido por los hinchas de River para reemplazar a Gallardo como DT: “Por la mitad, viene nadando”

Fue campeón de la Serie A con el Milan, se retiró en 2019 y hoy tiene una fortuna 10 veces mayor a la de Cristiano Ronaldo
Fútbol europeo

Fue campeón de la Serie A con el Milan, se retiró en 2019 y hoy tiene una fortuna 10 veces mayor a la de Cristiano Ronaldo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo