Antes de entregarle la presidencia de River a Stefano Di Carlo, Jorge Brito respaldó a Miguel Borja en plena crisis

Son días movidos en River. El pasado sábado hubo elecciones presidenciales en las que Stefano Di Carlo se impuso por amplio margen, el domingo fue la dura caída ante Gimnasia en el Monumental que colmó la paciencia de los hinchas, el pasado lunes se realizó el pase de mando y Jorge Brito dejó la presidencia y el domingo que viene será el Superclásico del fútbol argentino.
Tras doce años ininterrumpidos -8 como vicepresidente de Rodolfo D´Onofrio y cuatro como presidente-, Jorge Brito vivió su último día como dirigente del Millonario el pasado lunes 3 de noviembre. Fue una jornada a pura emoción, aunque algunas horas antes del pase de mando a Stefano Di Carlo, Brito tuvo un gran gesto con Miguel Ángel Borja.
Tras caer ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental y fallar un penal en el último minuto que hubiese sido el empate, Miguel Ángel Borja utilizó su cuenta de Instagram para publicar una llamativa historia. La Página Millonaria compartió ese contenido con una foto del Colibrí y, entre los comentarios de dicha publicación se hizo presente Jorge Brito, quien reaccionó con varios emojis de un brazo haciendo fuerza.
¿Qué decía la curiosa historia que compartió Borja en su cuenta de Instagram?
En horas de la madrugada, Miguel Ángel Borja compartió una historia en su cuenta de Instagram: “Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero aún esto no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso, porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28) Gracias por los mensajes de apoyo”, acompañó estas palabras con emojis con los colores de River y una gallina.
Emotivo mensaje de Jorge Brito tras dejar la presidencia de River
Luego de entregarle la presidencia de River a Stefano Di Carlo, Jorge Brito realizó una emotiva publicación en sus redes sociales: “Te deseo todo lo mejor, Stefano Di Carlo. Que River siga creciendo y que este proyecto que comenzó hace doce años continúe poniendo a River por encima de todo. Vas a ser un gran presidente. Gracias a todos los miembros de Comisión Directiva y dirigentes que me acompañaron estos 4 años, a los empleados del Club, jugadores, cuerpos técnicos, a mi familia y principalmente a los socios de River. Nos seguiremos viendo en la cancha, como hincha, como socio y como padre que trae a sus hijos al Club a hacer deportes. Sepan que lo dejé todo por River“.