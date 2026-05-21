El colombiano fue determinante para que los de Coudet logren la igualdad agónica y queden a un paso de clasificar a octavos de final.

River salvó los papeles en la última jugada del partido ante Bragantino. Los de Eduardo Coudet, que decidió poner un equipo alternativo, caían 1 a 0 en condición de local, pero Juanfer Quintero tomó la pelota en la mitad de la cancha, avanzó, sacó un remate certero, el arquero rival la atajó, pero dejó un rebote largo que aprovechó Lautaro Pereyra y estableció el 1 a 1 definitivo.

Con este resultado, el Millonario podría asegurar el primer puesto del Grupo H este jueves si es que Carabobo no supera a Blooming en Bolivia. Los de Núñez lejos estuvieron de brillar contra Bragantino, pero la figura excluyente fue Juanfer Quintero, que fue quien permanentemente pidió la pelota y generó peligro. Sin ir más lejos, fue determinante para el tanto de Pereyra.

Una vez que terminó el partido, los hinchas de River valoraron a Juanfer Quintero. El colombiano se quedó un rato en el campo de juego antes de irse al vestuario recibió el cariño de los hinchas. También hubo un regalo que le llegó desde la platea San Martín Inferior. Un hincha le dio al número 10 un poncho colombiano tradicional.

TODOS AMAN A JUANFER QUINTERO ⚪ 🔴



Así se retiró el colombiano luego de su VERDADERA PATRIADA para el empate agónico de River.#sudamericana pic.twitter.com/0eFXowiIKB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 21, 2026

¿Qué se le viene a River?

River estará pendiente este jueves del duelo entre Carabobo y Blooming ya que en caso de que los venezolanos no sumen de a tres, los de Núñez asegurarán el primer puesto en el grupo de la Copa Sudamericana. El domingo a partir de las 15.30 horas será la gran final del Torneo Apertura ante Belgrano en Córdoba. El semestre lo cerrará el miércoles 27 ante Blooming en el Monumental.

¿Qué dijo Juanfer tras el empate de River ante Bragantino?

En diálogo con DSports, Juanfer Quintero afirmó: “El gol fue de Lauti, fue un momento de incertidumbre que pateé de lejos y bueno, lo bonito fue para que él tome confianza y obviamente para el grupo para no perder este partido“.

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Además, agregó: “Fue difícil porque muchos jugadores no venían teniendo continuidad, muchos debutaron en la Copa por la situación de tener que afrontar una final el fin de semana, pero todos estamos preparados, el entrenador nos da confianza a todos. Todos tenemos que estar listos y este equipo y este club exige, es así y de alguna forma lo sacamos adelante”.

“Tanto los hinchas como nosotros estamos motivados. Va a ser una gran oportunidad, no la podemos dejar escapar, tenemos que prepararnos bien, todavía quedan días, hacía mucho tiempo que no nos veíamos en esta situación. Esperemos estar a la altura”, completó Juanfer.

DATOS CLAVE

River empató 1 a 1 ante Bragantino con un equipo alternativo de Eduardo Coudet.

ante Bragantino con un equipo alternativo de Eduardo Coudet. El mediocampista Juanfer Quintero fue la figura y generó la jugada del gol local.

fue la figura y generó la jugada del gol local. El futbolista Lautaro Pereyra anotó el tanto del empate definitivo tras un rebote.