El Millonario igualó 1 a 1 ante el elenco brasileño y quedó a un paso de asegurar su pase directo a octavos de final de la Sudamericana.

River afrontó el duelo ante Bragantino por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana con la cabeza puesta en la final del Torneo Apertura, que se jugará el próximo domingo en Córdoba. Eduardo Coudet decidió cuidar a los habituales titulares y ni siquiera los convocó para jugar contra los brasileños.

El equipo inicial fue alternativo, pero con nombres interesantes desde el arranque, entre ellos el de Juanfer Quintero. El colombiano tuvo un primer tiempo apático, pero en la segunda mitad mostró compromiso y también su calidad. Casi hace un golazo al ángulo, pero la pelota se fue muy cerquita.

River lo perdía 1 a 0, pero sobre el final del partido, Juanfer tomó la pelota, pateó desde lejos, el arquero rival dejó un rebote largo y Lautaro Pereyra marcó el 1 a 1 definitivo. Si bien al Millonario no le sobró nada, los hinchas enloquecieron con las pinceladas de Quintero y lo dejaron en claro en las redes sociales.

Los mensajes de los hinchas de River en las redes

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Juanfer tras el empate de River?

En diálogo con DSports, Juanfer Quintero afirmó: “El gol fue de Lauti, fue un momento de incertidumbre que pateé de lejos y bueno, lo bonito fue para que él tome confianza y obviamente para el grupo para no perder este partido“.

Además, agregó: “Fue difícil porque muchos jugadores no venían teniendo continuidad, muchos debutaron en la Copa por la situación de tener que afrontar una final el fin de semana, pero todos estamos preparados, el entrenador nos da confianza a todos. Todos tenemos que estar listos y este equipo y este club exige, es así y de alguna forma lo sacamos adelante”.

“Tanto los hinchas como nosotros estamos motivados. Va a ser una gran oportunidad, no la podemos dejar escapar, tenemos que prepararnos bien, todavía quedan días, hacía mucho tiempo que no nos veíamos en esta situación. Esperemos estar a la altura”, completó Juanfer.

Publicidad

DATOS CLAVE