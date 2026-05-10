“Que se vayan todos”: el reclamo de los hinchas de River en pleno triunfo ante San Lorenzo que generó la reacción de Quintero

El colombiano explotó contra la hinchada tras anotar el 2-2 que llevó la llave a la definición por penales.

En el Estadio Monumental, River Plate avanzó este domingo por penales ante San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Con goles de Marcos Acuña y Juan Fernando Quintero, el Millonario empató por 2-2 en los 120 minutos y, con Santiago Beltrán como figura en la definición, se metió en la siguiente instancia.

En un partido que contó con todos los condimentos, el volante colombiano jugó un incómodo partido. Desde la asistencia a Acuña, pasando por un cruce verbal con el mencionado futbolista, hasta el 2-2 agónico con fortuna que llevó todo a los penales.

Quintero fue protagonista e incluso se enfrentó a los hinchas. En el tiempo adicionado del alargue, cuando parecía que el Ciclón se llevaba la victoria, desde las tribunas bajó el ya clásico “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Segundos más tarde, el cafetero marcó el empate.

POR ESTO REACCIONÓ JUANFER: ANTES DEL EMPATE AGÓNICO DE RIVER ANTE SAN LORENZO, LOS HINCHAS CANTARON "QUE SE VAYAN TODOS".



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En su festejo, a Quintero se lo vio desaforado, encarando contra una de las plateas y señalando con euforia a la parte alta mientras soltaba insultos, aquejado por el pedido de los hinchas. Tras el pitazo final explicó su reacción.

¡GOL DE JUANFER PARA EL 2-2 AGÓNICO DE RIVER A SAN LORENZO Y GRITO A LA PLATEA!



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Quintero lloró tras su cruce con los hinchas de River

“Se pone uno emocional. Eso es lo que nosotros sentimos, el fútbol. Es el club que nosotros amamos. A veces nos da muy duro, más de lo normal. Es la energía que tenemos, la hermandad. Más allá de lo que se habla afuera, nosotros tratamos de hacer las cosas bien. Somos justos merecedores del triunfo por todo lo que hicimos en el campo. A veces el fútbol es duro, pero hoy nos dio la razón, el premio. Felicitar a todos mis compañeros, esto es de todos”, empezó Quintero ante los micrófonos de ESPN.

Y se extendió: “Después de lo que se estaba hablando antes del gol, que nos fuéramos todos… Por eso me pongo sentimental. Le hemos dado mucho a este club, todavía tenemos mucho por dar. Tenemos tres partidos finales. Hay mucha inconsciencia. Amo a todos los hinchas, a este club y por eso uno se pone muy sentimental. El fútbol cambia y mira cómo estamos”.

Datos clave

River Plate avanzó por penales tras empatar 2-2 ante San Lorenzo.

por penales tras empatar 2-2 ante San Lorenzo. Juan Fernando Quintero marcó el gol del empate en el tiempo adicionado.

marcó el gol del empate en el tiempo adicionado. Santiago Beltrán se destacó como la figura en la definición por penales.