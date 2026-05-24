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Torneo Apertura

El gol de Facundo Colidio para el 1-0 de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

El delantero la empujó para marcar el primer tanto del Millonario frente al Pirata en el partido decisivo.

Facundo Colidio anotó el 1-0 de River vs Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026.
© GettyFacundo Colidio anotó el 1-0 de River vs Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026.

Facundo Colidio convirtió el 1-0 de River frente a Belgrano, en la final del Torneo Apertura 2026. En un partido caliente y muy eléctrico, el Millonario dio el golpe primero y torció la historia a su favor en el arranque. De esta manera, el habilidoso delantero marcó un tanto fundamental para poner a su equipo en ventaja cuando el reloj indicaba los 17 minutos del primer tiempo.

La acción empezó en los pies de Lucas Martínez Quarta que metió un cambio de frente que Marcos Acuña controló a la perfección y habilitó a Tomás Galván que tiró una diagonal clave. El volante tiró un centro rasante espectacular para que Colidio solo tuviera que empujar la pelota al fondo de la red, ya que se encontraba en absoluta soledad en el área chica.

Cabe recordar que Santiago Beltrán salvó en dos ocasiones a River, que fueron fundamentales para mantener al equipo en partido. En primer lugar, le atajó un cabezazo a Lucas Passerini tras un envío aéreo del Chino Zelarayán en una jugada a balón detenido. Casi inmediatamente, voló para desviar un remate de Emiliano Rigoni, que ingresaba al segundo palo del arco.

Después de salir ileso de las chances de Belgrano, Facundo marcó el 1-0 de River y desató un delirio en el Estadio Mario Alberto Kempes, que está colmado por ambas parcialidades. Tras fundirse en un abrazo con sus compañeros, Colidio gritó el gol de cara a los hinchas en reiteradas oportunidades consecutivas, en un claro desahogo donde apretó ambos puños de sus manos.

El 1-1 de Belgrano vs. River por la final del Torneo Apertura

El 2-1 de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

El 2-2 de Belgrano vs. River por la final del Torneo Apertura 2026

El 3-2 de Belgrano vs. River por la final del Torneo Apertura 2026

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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