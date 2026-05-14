Tras ser reprobado, Colidio se ganó el respaldo de los hinchas de River: “El año que viene está en el PSG”

El atacante fue silbado en la previa del partido ante Gimnasia, pero su gran actuación hizo que reciba elogios, tanto en la cancha como en las redes.

El caso de Facundo Colidio es digno de estudio y muestra claramente cómo se vive el fútbol argentino. El pasado domingo, luego de jugar un muy mal partido ante San Lorenzo, se fue reprobado con silbidos de todo el Estadio Monumental y antes de sentarse en el banco le pidió perdón a los hinchas de River.

La situación no cambió cuando la voz del estadio anunció las formaciones de los equipos en la previa del duelo de cuartos de final ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Colidio tuvo una gran noche ante el Lobo, asistió a Driussi en el primero, estuvo comprometido, fino y se convirtió en la figura del equipo de Coudet.

Al salir reemplazado en el complemento, los mismos hinchas presentes en el Estadio Monumental que horas antes lo había silbado fueron los que lo aplaudieron cuando salió. El reconocimiento al atacante no solamente estuvo en la cancha, sino también en las redes sociales. Cabe destacar que el Millonario se impuso 2 a 0 y enfrentará a Rosario Central en semifinales.

Facundo Colidio ante Gimnasia. (Foto: Getty).

La palabra se Colidio luego de la victoria ante Gimnasia

En diálogo con ESPN, la figura de River afirmó: “Contentos por el partido, por la victoria. Merecíamos esta victoria por la manera en que la conseguimos. Creo que hoy jugamos muy bien y fuimos merecedores del resultado. Jugamos muy bien e hicimos muchas de las cosas que nos pide el Chacho“.

Por otro lado, fue consultado por la confianza que la brinda Coudet: “Desde que llegó él me dio toda su confianza. Obviamente trato de demostrarlo y responderle adentro de la cancha. Como dije antes, a veces lo puedo hacer bien, otras veces no, pero siempre voy a intentar dar el máximo“.

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Finalmente, Colidio se refirió a lo que será la semifinal del próximo sábado ante Rosario Central: “Es un rival muy duro. Sabemos de la jerarquía de Central. Lo bueno es que vamos a jugar acá, en nuestra cancha, donde nos hacemos fuertes. Esperemos ganar“.

Los hinchas bancaron a Colidio en las redes

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