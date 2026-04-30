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Jugador por jugador: los puntajes de River vs. Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana

Las calificaciones de los futbolistas del Millonario tras el triunfo agónico en Brasil.

Los puntajes de River tras la victoria ante Bragantino
© Getty ImagesLos puntajes de River tras la victoria ante Bragantino

Santiago Beltrán (9): Figura indiscutida del partido. Respondió bien en todos los remates de Bragantino y le atajó el penal a Eduardo Sasha. Sigue demostrando por qué es titular en River.

Gonzalo Montiel (5): Poco del campeón del mundo, que sigue alejado de su mejor versión. No pudo hacer la diferencia por la banda derecha.

Lucas Martínez Quarta (5): Un horror suyo en salida casi le complica el partido a River, pero lo salvó Beltrán. Convirtió el gol agónico que le dio el triunfo al Millonario.

Lautaro Rivero (4): No mostró seguridad en el primer tiempo y se acomodó en el segundo. Por ahora, ni cerca del nivel que mostró en sus primeros partidos con la banda roja.

Marcos Acuña (6): Con poco le alcanzó para ser el mejor de la defensa, como en los últimos partidos del equipo.

Tomás Galvan (5): Discreto partido del mediocampista, que salió reemplazado a 7′ del final.

Aníbal Moreno (5): Pobre desempeño del volante central, muy impreciso a la hora de pasar la pelota. Coudet lo sacó para que ingrese el juvenil Silva.

Juan Cruz Meza (5): Coudet lo sacó en el entretiempo luego de 45 minutos en los que no pudo hacer la diferencia.

Ian Subiabre (5): Otro de los que fue sustituido en el descanso. El juvenil no puede desequilibrar en sus oportunidades como titular.

Maximiliano Salas (4): Pese a sus ganas, el delantero está lejísimos de ser aquel de Racing que River fue a buscar. Ruberto lo sustituyó sobre el cierre.

Facundo Colidio (4): Completamente inconexo el delantero, que venía de convertir ante Aldosivi. Al igual que Salas, no le generó ningún peligro a la defensa de Bragantino.

Giuliano Galoppo (6): Ingresó en el entretiempo y lo hizo con muchas ganas. Generó la roja para Bragantino y estuvo cerca del gol.

Kendry Páez (5): Poquísimo del ecuatoriano, que no pudo desequilibrar en los 45′ que le dio Coudet.

Joaquín Freitas (-): Jugó pocos minutos para ser evaluado.

Agustín Ruberto (-): Pocos minutos en cancha.

Lucas Silva (-): Entró sobre el final. Gran centro para el gol agónico de Martínez Quarta.

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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