Jugador por jugador: los puntajes de River vs. Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán (9): Figura indiscutida del partido. Respondió bien en todos los remates de Bragantino y le atajó el penal a Eduardo Sasha. Sigue demostrando por qué es titular en River.

Gonzalo Montiel (5): Poco del campeón del mundo, que sigue alejado de su mejor versión. No pudo hacer la diferencia por la banda derecha.

Lucas Martínez Quarta (5): Un horror suyo en salida casi le complica el partido a River, pero lo salvó Beltrán. Convirtió el gol agónico que le dio el triunfo al Millonario.

Lautaro Rivero (4): No mostró seguridad en el primer tiempo y se acomodó en el segundo. Por ahora, ni cerca del nivel que mostró en sus primeros partidos con la banda roja.

Marcos Acuña (6): Con poco le alcanzó para ser el mejor de la defensa, como en los últimos partidos del equipo.

Tomás Galvan (5): Discreto partido del mediocampista, que salió reemplazado a 7′ del final.

Aníbal Moreno (5): Pobre desempeño del volante central, muy impreciso a la hora de pasar la pelota. Coudet lo sacó para que ingrese el juvenil Silva.

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Juan Cruz Meza (5): Coudet lo sacó en el entretiempo luego de 45 minutos en los que no pudo hacer la diferencia.

Ian Subiabre (5): Otro de los que fue sustituido en el descanso. El juvenil no puede desequilibrar en sus oportunidades como titular.

Maximiliano Salas (4): Pese a sus ganas, el delantero está lejísimos de ser aquel de Racing que River fue a buscar. Ruberto lo sustituyó sobre el cierre.

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Facundo Colidio (4): Completamente inconexo el delantero, que venía de convertir ante Aldosivi. Al igual que Salas, no le generó ningún peligro a la defensa de Bragantino.

Giuliano Galoppo (6): Ingresó en el entretiempo y lo hizo con muchas ganas. Generó la roja para Bragantino y estuvo cerca del gol.

Kendry Páez (5): Poquísimo del ecuatoriano, que no pudo desequilibrar en los 45′ que le dio Coudet.

Joaquín Freitas (-): Jugó pocos minutos para ser evaluado.

Agustín Ruberto (-): Pocos minutos en cancha.

Lucas Silva (-): Entró sobre el final. Gran centro para el gol agónico de Martínez Quarta.