Lucas Martínez Quarta y el Chino Zelarayán palpitaron la final entre River y Belgrano: “Lo soñé toda mi vida”

Los capitanes hablaron en la conferencia de prensa de la LPF y el defensor del Millonario recordó a Marcelo Gallardo.

Este domingo a las 15:30, River y Belgrano se enfrentan por la final del Torneo Apertura 2026 y así definir al nuevo campeón del fútbol argentino. En ese sentido, en la previa del partido estelar que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes con ambas parcialidades, Lucas Martínez Quarta y Lucas Zelarayán palpitaron el encuentro en la conferencia de prensa de la LPF.

Lo cierto es que el primero que rompió el silencio fue el ídolo del Pirata. “Lo disfruto mucho“, manifestó el Chino en primera instancia al ser consultado sobre los días previsos. “Siempre con responsabilidad, pero trataré de disfrutar el partido porque es algo que lo soñé toda mi vida: jugar una final del fútbol argentino con Belgrano“, confesó la máxima figura del elenco cordobés.

"SOÑE TODA MI VIDA JUGAR UNA FINAL CON BELGRANO"



📌 Firma: Chino Zelarayán



👀 ¿Se le dará este domingo ante River en el Kempes? pic.twitter.com/r73kAhTXFc — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

En contraparte, el Chino de River manifestó: “Hace 3 meses ninguno se imaginaba que nosotros estemos acá. Pase lo que pase mañana tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho, porque no era fácil“. Inmediatamente después, el zaguero central añadió: “Intentaremos darle una alegría a la gente y a nosotros que hemos sufrido mucho. Intentaremos hacer un gran partido”.

Luego, el capitán de River se acordó de Marcelo Gallardo y lo que significó su salida por malos resultados. “Se tuvo que ir el técnico más ganador de la historia“, deslizó Martínez Quarta en un tono muy serio. “Eso nos ha golpeado mucho y como grupo supimos salir adelante. Por eso tiene el doble de mérito“, agregó pocos segundos más tarde el referente del plantel.

"HACE 3 MESES NINGUNO DE USTEDES SE IMAGINABA QUE NOSOTROS ESTEMOS ACÁ. NO ERA FÁCIL, SE TUVO QUE IR EL TÉCNICO MÁS GANADOR DE LA HISTORIA"



©️ Martínez Quarta habló sobre las dificultades que tuvo River para llegar hasta la final del #TorneoApertura pic.twitter.com/KQCXVbskQt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Tengo muy lindos recuerdos de esta cancha“, reveló el surgido de las divisiones inferiores del Millonario. “Me ha tocado ganar mi primer título con esta camiseta“, recordó en alusión a la conquista de la Copa Argentina 2016 en la que el conjunto de Núñez se consagró al vencer a Rosario Central.

Por último, el experimentado defensor hizo referencia a jugar en Córdoba, de donde es oriundo Belgrano. “Hay muchos hinchas de River, nos sentimos como en casa porque va a venir mucha gente“, aseguró el Chino sin titubear al responder. “Más allá del viaje que tuvimos que hacer, las ganas son inmensas y compensa todo“, sumó en un mensaje muy parecido al anterior.

"TENGO MUY LINDOS RECUERDOS DE ESTA CANCHA. ME HA TOCADO GANAR MI PRIMER TÍTULO CON ESTA CAMISETA Y HAY MUCHOS HINCHAS DE RIVER, NOS SENTIMOS COMO EN CASA"



Martínez Quarta se siente cómodo en el Kempes y espera una fiesta de la hinchada del Millo en la final del #TorneoApertura pic.twitter.com/ywW7xCWFw6 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

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