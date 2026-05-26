Rolfi Montenegro apuntó contra Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta: ”Algo malo pasó”

El exjugador de River opinó sobre el funcionamiento del equipo de Eduardo Coudet en la Final del Torneo Apertura ante Belgrano.

Conforme pasan las horas brotan opiniones sobre lo que fue la dura derrota de River en la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Muchas de ellas de exjugadores del Millonario que se muestran cuanto menos incómodos por lo que fue la producción en Córdoba del equipo de Eduardo Coudet.

Entre ellos, el Rolfi Montenegro, que si bien no está tan emparentado con el Club de Núñez, llegó a vestir la camiseta rojiblanca en 89 partidos entre 2003 y 2006, periodo en el que fue parte del plantel que se adjució el Torneo Clausura 2004. ‘‘¿Cómo explicar lo de River, no? Cuando me pasaba a mí de estar en River y estar en ventaja, a los rivales se les hacía muy difícil poder dártelo vuelta”, comentó con cierta indignación.

En esa misma línea, en la conversación que mantuvo con DSports Radio, el también ex Huracán e Independiente amplió: ”En una final, otra vez, en 5 minutos te lo den vuelta. Son golpes muy duros. En 5 minutos te quedás sin nada. Yo creo que hubo errores en general que hicieron que en el final no se ponga un paño frío”.

Para cerrar, señaló a dos de los jugadores más experimentados del plantel del Chacho: ”A veces se necesita pensar. A medida que pasaba el tiempo yo no vi la desesperación de Belgrano de agarrarlo mal en un contragolpe como le pasó a River que fueron Pezzella y Martínez Quarta al ataque. Te ponés a pensar esas y algo malo pasó”.

Lucas Martínez Quarta, capitán de River, en su protesta a Falcón Pérez. Getty Images.

El descargo de Lautaro Rivero en su cuenta de Instagram

Otro de los defensores que fueron apuntados por lo que fue la derrota de River en la Final del Torneo Apertura 2026 fue Lautaro Rivero (principalmente por la jugada del penal que desembocó en el 2 a 2 para Belgrano). Una vez terminado el compromiso en el Mario Alberto Kempes, el ex Central Córdoba usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a los hinchas.

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“Quiero compartir con esta historia lo que viví ayer. Me voy con bronca, porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta. Les prometo que el compromiso es total y que voy a seguir dejando todo lo mejor de mí para llevar a River a lo más alto. Dios siempre da revancha”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

En síntesis