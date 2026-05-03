Pidió perdón y también aliento: el gesto de Chacho Coudet a los hinchas de River ante Atlético Tucumán

Este domingo por la tarde-noche, River recibió a Atlético Tucumán por la última fecha del Torneo Apertura 2026 y definir la tabla de posiciones rumbo a los octavos de final. En ese contexto y con el resultado adverso, Eduardo Coudet le pidió perdón y aliento a los hinchas en pleno partido, debido al flojo rendimiento de los futbolistas sobre el campo de juego.

Cuando promediaba el segundo tiempo en el Estadio Monumental, el Millonario estaba en inferioridad en el marcador y no encontraba la manera de lastimar a su rival de turno, por lo que los murmullos empezaron a bajar desde los cuatro costados. Sin embargo, el entrenador intercedió para dejarle un mensaje a los fanáticos que colmaron cada una de las tribunas del recinto.

RIVER PIERDE, EL CHACHO LO SABE: ¡COUDET ARENGA A LOS HINCHAS DEL MILLONARIO EN EL MONUMENTAL!



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Lo cierto es que, después de una chance clara que tuvo Kendry Páez, Coudet miró a los hinchas y les pidió aliento en un momento crucial del compromiso ante Atlético Tucumán. Inmediatamente y casi que en el mismo movimiento, el Chacho pidió perdón por el desempeño que estaba teniendo el equipo que diagramó para disputar este cotejo por el campeonato doméstico.

De esta manera, el director técnico protagonizó una acción inusual en el fútbol argentino y más aún en el conjunto de Núñez. Pero eso no fue un impedimento para el entrenador que asumió hace pocas semanas y busca dar vuelta la crisis futbolística que heredó, la cual pareciera dejar atrás en los resultados pero no del todo desde el juego, que es la materia pendiente en estos tiempos.

¿DIRECTOR TÉCNICO? ¡DIRECTOR DE ORQUESTA! El Chacho Coudet se lamentó tras la chance de Kendry Páez y pidió aliento en el Más Monumental. pic.twitter.com/En3OrYattt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

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En los minutos posteriores, los hinchas apoyaron al equipo que acorraló a Atlético Tucumán, pero sin bajar la exigencia. Tal es así que, casi que después de dicha acción, se entonó el típico “Movete River, movete” dando a entender que los simpatizantes no estaban conformes con lo hecho por los futbolistas sobre el césped del Estadio Monumental ante el elenco tucumano.