River Plate

La compra que concretó River a días de recibir a Palmeiras por la Copa Libertadores

No solo Marcelo Gallardo trabajó a destajo para afrontar semanas cargadas de competencia. La dirigencia del Millonario cerró una compra clave y esperada.

Por Juan Ignacio Portiglia

El Millonario visita el sábado a Estudiantes y recibe el miércoles a Palmeiras por Copa Libertadores.
River tiene por delante semanas cargadas de competencia, tanto en el Clausura 2025 que lo tiene como líder de la Zona B como en Copa Libertadores, listo para disputar una durísima serie de cuartos de final ante Palmeiras. Además, está sujeta a confirmación la fecha en que se disputará el duelo ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Pero no solo Marcelo Gallardo ha trabajado a destajo para que el equipo llegue en las mejores condiciones par asumir cada uno de esos compromisos, sino que también a nivel dirigencial hubo novedades importantes en las últimas horas. Una de ellas fue la compra de Giuliano Galoppo, quien había llegado cedido desde Sao Paulo y por quien se hizo uso de la opción fijada en 3.6 millones de dólares.

El Millonario, sin embargo, no tuvo que desembolsar la totalidad de ese dinero sino solo 1.5 millones, ya que logró cerrar la venta de Enzo Díaz y también colocó el pase de Gonzalo Tapia, ambos futbolistas que estaban cedidos en el equipo brasileño.

River compró la ficha de Galoppo, pero no podrá utilizarlo en la ida ante Palmeiras.

Desde su arribo en enero de este año, Giuliano Galoppo hizo mucho para ganarse la confianza de Marcelo Gallardo y, en consecuencia, la voluntad de River para comprar su ficha. Disputó un total de 23 partidos, que incluyen Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Copa Argentina y Copa de la Liga; aportando 5 goles.

No podrá estar en la ida ante Palmeiras

Una mala noticia de cara al futuro inmediato para Galoppo, y también para el DT, tiene que ver con su imposibilidad de disputar el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores este miércoles en el Estadio Monumental, producto de la expulsión que recibió a los 52 minutos de la revancha de octavos ante Libertad.

Así las cosas, el mediocampista es una fija para Gallardo en la alineación titular con la que River saldrá a hacer frente a Estudiantes este sábado en La Plata, por la octava fecha de un Clausura 2025 de la Copa de la Liga que lo tiene como único líder de la Zona B.

