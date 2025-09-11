Es tendencia:
A días de la serie ante Palmeiras, River vendió a un jugador: los millones que ingresan

A lo largo de las últimas horas, Jorge Brito consiguió una venta millonaria que le permitirá a River poder ir por más futbolistas a fin de año.

Por Julián Mazzara

Los futbolistas de River.
Dentro de River tienen la cabeza puesta en lo que serán los próximos partidos que afrontarán los dirigidos por Marcelo Gallardo, donde este sábado visitarán a Estudiantes de La Plata y el miércoles de la próxima semana recibirán a Palmeiras.

El gran objetivo del Millonario está más que claro: la Copa Libertadores. Para ir tras ella, reforzaron al plantel con jugadores de calidad, y ahora recaudaron más dinero para las incorporaciones que se darán a fin de año. En este caso, São Paulo ejecutó la obligación de compra por Enzo Díaz.

Sin lugar en la consideración de Gallardo, el lateral que llegó a la institución tras su paso por Talleres, emigró hacia el fútbol brasileño mediante un préstamo que reunía una serie de objetivos a cumplir para que lo adquirieran definitivamente a cambio de dos millones de dólares y firmará su nuevo contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, según confirmó UOL Esporte.

Desde que viste la camiseta del Tricolor, el oriundo de Las Toscas afrontó 41 juegos, anotó un gol y aportó cuatro asistencias. Dado a que presenció el 60% de los encuentros de la vigente temporada, el presidente Julio Casares debió hacer la erogación de dinero.

Enzo Díaz con la camiseta de São Paulo. (Getty Images)

El paso de Enzo Díaz por River

Durante toda su estadía en el Millonario, al que llegó en enero de 2023 a cambio de 2,5 millones de dólares, Enzo Díaz disputó 78 partidos, anotó un gol y aportó siete asistencias. Además, consiguió 3 títulos.

¿Cuándo juega River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido de ida entre River Palmeiras se disputará en el Monumental, el miércoles 17 de septiembre a las 21:30. La revancha, en Allianz Parque, será una semana más tarde, en el mismo horario.

julián mazzara
Julián Mazzara

