Patanian dijo que el 2025 de River fue pésimo y reivindicó a Martín Demichelis: “Un fútbol extraordinario”

Si por algo se caracterizó siempre Matías Patanian fue por decir lo que piensa sin cassette. Fue vicepresidente de River en la primera gestión de Rodolfo D´Onofrio y también en la de Jorge Brito. En la actualidad sigue vinculado al club y él mismo explicó que cumplirá roles vinculados a potenciar al club en el extranjero.

Durante sus años como dirigente de River, siempre estuvo muy vinculado al área del fútbol. En la era Demichelis inclusive tuvo un rol más protagónico, pero con el regreso de Marcelo Gallardo perdió algo de terreno. Inclusive, el ex vicepresidente fue apuntado -junto a Francescoli y Ponzio- como uno de los responsables del mercado de pases de mediados de 2024, en el que llegaron jugadores como Franco Carboni, Adam Bareiro o Federico Gattoni, que prácticamente no tuvieron participación.

Matías Patanian dialogó con Dupla Técnica y fue consultado por el presente de River. El ex vicepresidente fue tajante: “Evidentemente en función de lo invertido y de la expectativa que había el año fue pésimo, lo dijo el técnico. Cosas raras del fútbol porque tenés al técnico más ganador de la historia, tenés una inversión enorme, un muy buen plantel y no salió. El fútbol es muy difícil y no es mágico”.

También se refirió a la salida de los héroes de Madrid: “Obviamente hay ciclos que se cumplen pero el agradecimiento es eterno, no solo por lo de Madrid sino por un montón de otras cosas”. Además, palpitó el 2026: “Todavía no sabemos cómo va ser nuestro grupo de jugadores, acaba de terminar la participación de River. Se está empezando a reconfigurar: hay que ver quién viene y quién no. Gallardo sabrá”.

Patanian, Brito y Villarroel. (Foto: @MatiasPatanian).

Patanian llenó de elogios a Demichelis

Martín Demichelis asumió como entrenador de River a fines de 2022 y permaneció en su cargo hasta mediados de 2024. Fue campeón de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y de la Suprecopa Argentina. Patanian llenó de elogios a Micho: “Era un equipo extraordinario, un fútbol espectacular, que hizo bastante fácil lo difícil, porque hoy lo naturalizamos. ¿Saben lo que era ese semestre para reemplazar a Marcelo Gallardo? ¿Saben lo que era? Pasa que hoy es todo tan rápido, tan dinámico, que nos olvidamos”.

Publicidad

Publicidad

ver también Encuesta Bolavip: los hinchas de River eligieron entre jugar Libertadores con Boca campeón o Sudamericana en 2026

Además, agregó: “La gente dice que ganó un torneo, ¿saben lo que era reemplazar y sentarse ahí? Y lo hizo naturalmente, con un fútbol extraordinario y con un campeonato que lo ganó por 10 puntos de ventaja, en un fútbol donde hoy no ganás. Y después le pasó lo que le pasa al 99% de los técnicos mortales. En unos momentos se te va el equipo y empezás a perder. Se fue en un muy mal año, dejando al equipo primero en tabla general y súper puntero en la Copa Libertadores”.

Por otro lado, habló del off de Demichelis con los periodistas que marcó el comienzo del fin: “Es relativo porque después de ese off, River ganó cosas, siguió ganando cosas. Es relativo. Que fue una situación fea y mala, sí. Lo sabemos todo. Y es obvio. Tal vez forma parte de algo que Martín quiso hacer sin intención, por supuesto, y le salió muy mal. Hoy se amplifica todo”. Además, afirmó: “Martín es un tipazo y un enorme riverplatense”.

River en AFA

El ex vicepresidente se refirió a la relación que River tiene la AFA: “Ignacio Villaroel es el vicepresidente segundo de AFA y es él el que lleva el día a día de la relación”. Además, fue consultado respecto a levantar la mano y apoyar a Tapia: “Sí, nosotros decidimos apoyar algunas cuestiones y otras no y se terminaron aglutinando en un mismo ítem todas y ahí sí apoyamos y hay que decirlo”.

Publicidad

Publicidad

También dijo: “A mí que todos los campeonatos se definan por playoff no me gusta pero tal vez tiene su encanto y un morbo. En el marco de tener 30 equipos que no es lo ideal dentro de todo me convencía más jugar un torneo largo y uno de playoff”. Respecto al título que la AFA le dio a Rosario Central afirmó: “La idea era un reconocimiento y se transformó en una copa que apareció. Repito lo que dijo Nacho que es representante de River en AFA en la reunión de comisión directiva”.

DATOS CLAVE