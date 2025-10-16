La Inteligencia Artificial reveló cómo terminará el año River: si ganará algo, si clasificará a la Libertadores y si seguirá Gallardo

La derrota ante Sarmiento de Junín en el Estadio Más Monumental profundizó la crisis que atraviesa River Plate en la recta final del 2025. Luego de la eliminación por Copa Libertadores, el Millonario está obligado a hacer un buen papel en Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Sin embargo, los dirigidos por Marcelo Gallardo perdieron en 6 de los últimos 7 compromisos, resultados que afectan el futuro del equipo. Afortunadamente para los de Núñez, aún están a tiempo de enderezar el barco para cerrar el 2025 con títulos y la clasificación a la próxima Libertadores.

En ese contexto, BOLAVIP le preguntó a la Inteligencia Artificial de Gemini sobre los pronósticos del Millonario para estas últimas semanas del año. Especialmente, sobre la posibilidad de que River sume una nueva estrella y si el Muñeco continuará en el cargo más allá de diciembre.

Los pronósticos de la IA para River

¿River ganará la Copa Argentina?

“Sí, es el favorito indiscutido y el título más probable. A pesar de la profunda crisis de resultados que atraviesa, River Plate sigue siendo el máximo candidato a quedarse con la Copa Argentina 2025. El plantel, el más caro y jerárquico del fútbol argentino, tiene una clara ventaja en el formato de eliminación directa, donde su semifinal contra Independiente Rivadavia”.

¿River ganará el Torneo Clausura?

“Altamente Improbable. Si bien el plantel de River tiene la capacidad de ganar una liga, el estado anímico, la irregularidad mostrada y la distancia que lo separa de los líderes hacen que el Torneo Clausura sea el objetivo más difícil de alcanzar. La exigencia de regularidad que impone el campeonato, sumada a la altísima presión que genera la racha negativa, es un obstáculo demasiado grande”.

¿River se clasificará a la Copa Libertadores 2026?

“Sí, asegurará su cupo. River Plate logrará su clasificación a la Copa Libertadores 2026, aunque el camino podría ser más sufrido de lo esperado. La vía más firme y probable será ganando la Copa Argentina, lo que le otorga el boleto de forma automática”.

¿Gallardo continuará en River en 2026?

“Es poco probable que continúe, salvo que gane la Copa Argentina. La continuidad de Marcelo Gallardo está directamente ligada a la obtención de un título en lo que resta del año. La eliminación de la Copa Libertadores y la importante inversión del club han elevado el umbral de exigencia. Sin embargo, si River finaliza el 2025 sin títulos, la presión, el desgaste de un ciclo de alto rendimiento y la necesidad de un golpe de timón llevarán, casi con seguridad, a la finalización de su contrato en diciembre”.

Los partidos que le quedan a River

Talleres vs. River – Fecha 13 Torneo Clausura – Sábado 18 de octubre

River vs. Independiente Rivadavia – Semifinal Copa Argentina – Viernes 24 de octubre

River vs. Gimnasia La Plata – Fecha 14 Torneo Clausura

Boca vs. River – Fecha 15 Torneo Clausura

Vélez vs. River – Fecha 16 Torneo Clausura

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025

