El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Luego de una extensa reunión llevada a cabo en Ezeiza, se llegó a un acuerdo para que no existan modificaciones en los torneos de la máxima categoría.

Por German García Grova

River y Boca, siempre protagonistas.
Este jueves, con el Predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza, se llevó a cabo la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. El objetivo principal de la misma tuvo que ver con la organización de la temporada 2026 de la máxima categoría del fútbol doméstico. En ese contexto, se llegó a una determinación.

En medio de ese panorama, se decidió que no existan grandes modificaciones con respecto a la temporada que todavía se encuentra en desarrollo. Por ende, los certámenes serán idénticos a los de 2025: un Torneo Apertura antes de la Copa del Mundo y un Torneo Clausura una vez finalizada la misma.

Claudio Tapia, anfitrión de la reunión. (Foto: Getty)

No es un detalle menor que los grupos se volverán a sortear, en tanto que existirán pocas fechas entre semana. Por otra parte, queda a votación de todos los clubes participantes de la Copa de la Liga Profesional el hecho de agregar un clásico más por semestre.

En definitiva, serán nuevamente 30 equipos en dos zonas de 15 conjuntos cada una. Posteriormente, se decretarán dos descensos -uno por tabla anual y otro por promedios-, mientras que ocho equipos de cada grupo se meterán en los octavos de final de cada uno de los torneos.

Cabe destacar que Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, estuvo presente en la reunión e hizo las veces de anfitrión. A su vez, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, combinado recientemente ascendido a Primera División, estuvo presente como invitado dado su logro.

German García Grova

