Real Madrid le entregó un BMW a cada jugador: el llamativo modelo elegido por Franco Mastantuono

Como todos los años, el Merengue repartió autos para sus jugadores y el argentino tomó un camino diferente al de sus compañeros.

Por Agustín Vetere

© GettyFranco Mastantuono, futbolista de Real Madrid.

Franco Mastantuono atraviesa su primera temporada en Real Madrid y, poco a poco, se acostumbra a lo impactante del día a día en este gigante europeo. El surgido de River Plate ya suma un puñado de partidos con los blancos y en paralelo acumula experiencias fuera de la cancha.

Este jueves, los futbolistas del Merengue recibieron un auto cada uno por el acuerdo comercial de la institución con BMW. La marca alemana puso a disposición de los jugadores su catálogo de nuevos vehículos para este año y todos tuvieron la oportunidad de elegir.

Los 25 futbolistas del plantel profesional y Xabi Alonso eligieron cada uno un modelo. Principalmente, predominaron los i7 y XM, los más caros de la flota, con valores cercanos a los 200 mil euros en ambas variantes.

Por el contrario, Mastantuono tomó un camino completamente diferente al seleccionar el BMW i4 M60, que aunque tiene un impactante valor a nivel general en el mercado automotor, no se acerca a los montos de los coches que conducirán sus compañeros esta temporada.

En el caso del de la Selección Argentina, su nuevo vehículo tiene un valor de mercado de alrededor de 80 mil euros. Así, el volante ofensivo es el único de Real Madrid que eligió un modelo por debajo de las seis cifras.

Mastantuono con su nuevo BMW. (Foto: Real Madrid)

Los números de Mastantuono en Real Madrid

En su primera campaña con el club de la capital española, la joya argentina ya disputó 9 compromisos entre LaLiga y la Champions League. En estos compromisos ya suma más de 500 minutos, con un gol y una asistencia.

Mientras Argentina jugará ante Angola, los rivales clasificados al Mundial 2026 que enfrentará Brasil en la próxima fecha FIFA

Tras perderse el velorio por estar con la Selección Argentina, el gesto de Paredes con la familia de Miguel Ángel Russo

