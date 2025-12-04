Es tendencia:
El deseo que tiene Marcelo Gallardo para el próximo mercado de pases de River: “Es su idea”

El entrenador de River piensa en el mercado de pases, donde necesita realizar una gran renovación del plantel.

Por Julián Mazzara

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
Marcelo Gallardo, entrenador de River.

Marcelo Gallardo está planificando el mercado de pases para que River incorpore refuerzos de cara al próximo año, ya que pretende armar un equipo competitivo y que puedan brindar una mejor imagen de la que mostraron a lo largo de todo el 2025, donde no lograron conseguir ningún título.

Después de comunicarle a Enzo Pérez, Miguel Borja, Nacho Fernández, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Federico Gattoni que no serán tenidos en cuenta, comenzó a buscar futbolistas para jerarquizar el plantel. Ya surgieron algunos candidatos para llegar, pero todavía no se formalizó ninguna oferta.

Así como está buscando a Luciano Gondou, delantero que milita en Zenit, también pretende un mediocampista de juego. En ese sector de la cancha, el apuntado es Santiago Ascacíbar, el capitán de Estudiantes de La Plata. Y durante las últimas horas, el periodista Germán García Grova reveló, en TyC Sports, el motivo por el que desea adquirir al volante con pasado en Stuttgart.

“La idea de Gallardo es que el 5 de River sea Kevin Castaño y a su lado esté Ascacíbar”, afirmó la fuente citada. Esto se daría a partir de que Maximiliano Meza no jugará hasta febrero, como mínimo, por la lesión que sufrió en el último Superclásico ante Boca, que terminó en derrota millonaria. Además, tendría otra variante para pelear el puesto con Giuliano Galoppo, que seguirá en el club.

Santiago Ascacíbar, mediocampista de Estudiantes de La Plata.

Santiago Ascacíbar, mediocampista de Estudiantes de La Plata.

Los números de Santiago Ascacíbar en 2025

El capitán del Pincha afrontó un total de 43 compromisos en lo que va del año, con más de 3600 minutos acumulados sobre el césped. Además, aportó 7 goles y repartió 2 asistencias.

DATOS CLAVES

  • Marcelo Gallardo planea refuerzos para River tras un 2025 sin títulos.
  • Santiago Ascacíbar, capitán de Estudiantes de La Plata, es el mediocampista apuntado.
  • Gallardo buscaría que Kevin Castaño y Ascacíbar sean los volantes centrales de River.
