Lautaro Pereyra tras su primer gol en River: ”Es muy importante para mí”

River consiguió un empate frente a Red Bull Bragantino en el Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con la mente puesta principalmente en la Final del Torneo Apertura de este domingo contra Belgrano de Córdoba, Eduardo Coudet decidió alinear mayoría de jugadores suplentes para cumplir con el -incómodo- compromiso internacional.

Entre las alternativas, el que asomó fue Lautaro Pereyra, de las apariciones más recientes procedentes de las divisiones inferiores. El oriundo de Florida ingresó para el segundo tiempo en lugar de Maxi Meza y fue el autor del tanto que sobre el pitido final le dio al Millonario el 1 a 1 (el tanto para el local lo marcó Alix Vinícius a los 34 minutos del primer tiempo).

Al respecto de este momento histórico en su carrera por debutar en la red ya siendo futbolista de primera división, el juvenil, en conversación con DSports, comentó: ”Meter un gol con esta camiseta es muy lindo, es lo que todos quieren. Es muy importante para mí, con la camiseta que tengo debo dejar todo. Ahora vamos por la final”.

Por otro lado, Pereyra contó qué le dijo Eduardo Coudet en el entretiempo, momento en el que River precisaba encontrar el gol para evitar una derrota que complique sus planes de clasificación a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana: ”Me dijo que entre, que encare y que juegue como yo sé”.

"METER UN GOL CON ESTA CAMISETA ES LO QUE TODOS QUIEREN"



Lautaro Pereyra, autor del empate agónico de River ante Bragantino, compartió sus sensaciones luego de marcar por primera vez en la primera del Millonario.



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River Plate se aseguró los playoffs de la Copa Sudamericana

Con el empate 1 a 1 ante Red Bull Bragantino en el Estadio Monumental este miércoles 20 de mayo, River acumula 11 unidades y se mantiene en la cima del Grupo H de la Copa Sudamericana. De esta manera, el Millonario ya sabe que superará la fase de grupos. Con una victoria en la última jornada contra el Blooming avanzará directamente a los Octavos de Final.

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Ahora, si empata o pierde con Blooming, Carabobo puede arrebatarle el primer lugar de la zona si gana los dos partidos que le quedan (hoy enfrentará a Blooming y la semana que viene a Bragantino). Por lo que, en el peor de los casos la Banda deberá afrontar los playoffs contra alguno de los terceros de la primera instancia de la Copa Libertadores.

En síntesis