Leonardo Ponzio, tajante ante los rumores de su salida: “No le voy a hacer daño a River”

Este domingo por la noche, River goleó 3-0 a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, el Millonario se impuso con suma claridad en el Estadio Mario Alberto Kempes, consiguió tres puntos claves para seguir vivo en la recta final y se acomodó en ambas tablas de posiciones.

Como habitualmente sucede, Leonardo Ponzio asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido y le consultaron sobre estar cuestionado en el cargo. “Sé el lugar en el que estoy, no le voy a hacer daño a River nunca y eso me deja tranquilo“, sentenció sin titubear ante el micrófono.

Leonardo Ponzio, entrenador interino de River. (Getty Images)

Más declaraciones de Leonardo Ponzio

En cuanto a lo que respecta al partido en sí, fue claro. “Era para ganar. El protagonismo es de los jugadores, hicieron todo lo que venimos haciendo y siempre intentamos“, analizó el entrenador interino. Además, agregó: “Al Mundo River le gusta verse así y con estos jugadores, creo que pueden dar mucho y van a disfrutar mucho en este club“.

A su vez, dejó en claro cuál es la postura y la idea que le transmite a sus dirigidos. “Perfecto en la vida no hay nada y lo sabemos. Sí que lo fuimos a buscar“, manifestó en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el León también expresó: “En otros partidos tuvimos las mismas situaciones, pero cuando convertís se abren los partidos“.

Los futbolistas de River Plate. (Getty Images)

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Por otro lado, resaltó una cuestión clave. “Mantener el arco en cero le da seguridad a todos. Al defensor le da respaldo y hasta al delantero“, aseguró Ponzio. No conforme con eso, reconoció: “Hoy quisimos ser superiores por dentro, teniendo el famoso enganche y eso te hace jugar con un solo 5, pero es una variante jugar con doble 5“.

En cuanto a las modificaciones que planificó para este partido, el director técnico fue sincero. “Veníamos de jugar sábado-miércoles y necesitaba frescura“, expresó. Sin embargo, sobre lo ocurrido con Fausto Vera, sostuvo: “Entró y tuvo una lesión. Podés tirar de los chicos que están frescos y de los otros. Necesitábamos ese tipo de energía“.

Por último pero no menos importante, habló de Ángel Correa y el magnífico nivel que atraviesa. “Es jugador de Selección. Es lo que hizo en todos sus clubes“, deslizó a modo de elogio. Y además, soltó: “De a poco va entendiendo el Mundo River, no es fácil para llegar y entender todo lo que sucede. Tiene la calidad para hacerlo y esperemos que nos dé más alegrías“.

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