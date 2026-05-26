Los 10 jugadores de River que más se devaluaron en el mercado de pases debido a la crisis

El Millonario consumó un nuevo fracaso y gran parte de los integrantes de su plantel profesional sufrió una merma en sus cotizaciones.

Más allá de haber llegado a la final del Torneo Apertura, River agudizó una crisis que viene de tres años atrás. Es que el equipo sigue sin encontrar un rumbo sostenido, cuenta con un plantel profesional plagado de nombres propios sin jerarquía, agiganta su tiempo sin gritar campeón y no pudo clasificar a la Copa Libertadores de América.

El domingo pasado, el equipo de Eduardo Coudet tuvo el título al alcance de la mano, pero se quedó de manera insólita y terminó perdiendo un partido que prácticamente tenía ganado. Esto, como no podía ser de otra manera, generó un gran malestar entre los hinchas. Y se avecina, paralelamente, una limpieza profunda en el plantel.

Tal es así que, según lo expresado por el sitio web especializado Transfermarkt, varios fueron los jugadores de River que, recientemente, se devaluaron de manera contundente con respecto a sus cotizaciones en el mercado de pases. Algo que habla a las claras de la profunda crisis que está transitando la entidad del barrio porteño de Núñez.

Kevin Castaño

Devaluación de 1.500.000 euros – Valor actual de mercado: 5.000.000 euros.

Kendry Páez

Kendry Páez, ecuatoriano de River. (Foto: Getty)

Devaluación de 1.000.000 euros – Valor actual de mercado: 8.000.000 euros.

Ezequiel Centurión

Devaluación de 700.000 euros – Valor actual de mercado: 1.500.000 euros.

Maximiliano Salas

Maximiliano Salas, de flojo presente. (Foto: Getty)

Devaluación de 500.000 euros – Valor actual de mercado: 4.500.000 euros.

Matías Viña

Devaluación de 500.000 euros – Valor actual de mercado: 3.500.000 euros.

Giuliano Galoppo

Devaluación de 500.000 euros – Valor actual de mercado: 3.500.000 euros.

Paulo Díaz

Paulo Díaz, defensor de River. (Foto: Getty)

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Devaluación de 500.000 euros – Valor actual de mercado: 2.000.000 euros.

Fabricio Bustos

Devaluación de 500.000 euros – Valor actual de mercado: 2.000.000 euros.

Santiago Lencina

Devaluación de 500.000 euros – Valor actual de mercado: 2.000.000 euros.

Germán Pezzella

Germán Pezzella perdió mucho terreno. (Foto: Getty)

Devaluación de 500.000 euros – Valor actual de mercado: 2.000.000 euros.

DATOS CLAVE

River perdió la final del Torneo Apertura y no clasificó a la Copa Libertadores.

Transfermarkt reportó la devaluación del plantel dirigido por el técnico Eduardo Coudet.

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