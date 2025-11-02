Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Los hinchas de River apuntaron sin piedad contra un jugador en la derrota ante Gimnasia: “No sirve ni para molestar”

Tras el golpe del Lobo en el Monumental, los fanáticos desataron su malestar en redes sociales.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
El Monumental fue sede de un clima hostil en la derrota ante Gimnasia.
© GettyEl Monumental fue sede de un clima hostil en la derrota ante Gimnasia.

River atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos tiempos. El equipo de Marcelo Gallardo volvió a tropezar en el Monumental y cayó 1 a 0 ante Gimnasia por la fecha 14 del Torneo Clausura, en una noche cargada de frustración y descontento. La derrota, que significó la cuarta consecutiva como local —tras las caídas frente a Palmeiras, Riestra y Sarmiento— desató la bronca de los hinchas, que hicieron sentir su malestar con cánticos y silbidos hacia los jugadores.

En un clima hostil y con el Monumental exigiendo una reacción, River tuvo la gran oportunidad de igualar el marcador en la última jugada del encuentro. Sin embargo, Miguel Borja falló el penal que podría haber evitado una nueva caída. El colombiano definió al medio y su remate fue contenido por el arquero rival, lo que selló la derrota millonaria y desató un estallido de enojo generalizado en las tribunas.

El delantero, que ya había errado su ejecución en la tanda de penales ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, volvió a quedar en el centro de las críticas. El penal fallado no solo acrecentó el mal momento del equipo, sino que también encendió la furia de los hinchas, que lo señalaron como uno de los principales responsables del resultado. De inmediato, las redes sociales se llenaron de mensajes contra el colombiano, reflejando la decepción del público riverplatense.

Entre los múltiples comentarios que inundaron X (ex Twitter), el usuario @declancarp escribió: “Es una tomada de pelo y una falta de respeto que el DT siga poniendo a Borja”. Otro, @agussquinters, fue aún más duro: “Lo de Borja es inaudito, en mi vida vi un jugador tan horrible”. Así, entre la bronca por el momento futbolístico y la preocupación de cara al Superclásico del próximo fin de semana, los hinchas de River descargaron toda su frustración contra el delantero, símbolo de un equipo que sigue sin levantar cabeza.

Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Los mejores memes de la derrota de River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura
River Plate

Los mejores memes de la derrota de River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura

Así están los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Así están los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Así quedó la tabla anual tras la victoria de Boca y la derrota de River antes del Superclásico
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla anual tras la victoria de Boca y la derrota de River antes del Superclásico

Jugador x Jugador de River vs. Gimnasia
River Plate

Jugador x Jugador de River vs. Gimnasia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo