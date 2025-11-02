Los hinchas de River apuntaron sin piedad contra un jugador en la derrota ante Gimnasia: “No sirve ni para molestar”

River atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos tiempos. El equipo de Marcelo Gallardo volvió a tropezar en el Monumental y cayó 1 a 0 ante Gimnasia por la fecha 14 del Torneo Clausura, en una noche cargada de frustración y descontento. La derrota, que significó la cuarta consecutiva como local —tras las caídas frente a Palmeiras, Riestra y Sarmiento— desató la bronca de los hinchas, que hicieron sentir su malestar con cánticos y silbidos hacia los jugadores.

En un clima hostil y con el Monumental exigiendo una reacción, River tuvo la gran oportunidad de igualar el marcador en la última jugada del encuentro. Sin embargo, Miguel Borja falló el penal que podría haber evitado una nueva caída. El colombiano definió al medio y su remate fue contenido por el arquero rival, lo que selló la derrota millonaria y desató un estallido de enojo generalizado en las tribunas.

El delantero, que ya había errado su ejecución en la tanda de penales ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, volvió a quedar en el centro de las críticas. El penal fallado no solo acrecentó el mal momento del equipo, sino que también encendió la furia de los hinchas, que lo señalaron como uno de los principales responsables del resultado. De inmediato, las redes sociales se llenaron de mensajes contra el colombiano, reflejando la decepción del público riverplatense.

Entre los múltiples comentarios que inundaron X (ex Twitter), el usuario @declancarp escribió: “Es una tomada de pelo y una falta de respeto que el DT siga poniendo a Borja”. Otro, @agussquinters, fue aún más duro: “Lo de Borja es inaudito, en mi vida vi un jugador tan horrible”. Así, entre la bronca por el momento futbolístico y la preocupación de cara al Superclásico del próximo fin de semana, los hinchas de River descargaron toda su frustración contra el delantero, símbolo de un equipo que sigue sin levantar cabeza.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad