José Enamorado, figura de Junior de Barranquilla, fue ofrecido a River

Con el plantel aún licenciado por vacaciones, la dirigencia de River trabaja en conjunto con Marcelo Gallardo en el mercado de pases, debido a que buscan que los primeros refuerzos puedan sumarse cuanto antes a los entrenamientos y realizar la pretemporada con sus compañeros.

En este contexto, mientras que avanzan las negociaciones por Fausto Vera y en el club se ilusionan con Santiago Ascacíbar, en las últimas horas fue ofrecido José Enamorado, delantero de 26 años que viene de consagrarse campeón de la Liga de Colombia.

Según pudo saber Bolavip, desde la representación del extremo lo ofrecieron en las oficinas de Núñez, ya que no continuará en Junior de cara a la próxima temporada, por lo que buscan acercarlo al fútbol argentino para que tenga una mayor vidriera pensando en la Selección Colombia.

José Enamorado celebra un gol con Junior. (@Joseenamorado10).

Por el momento, no pasó de un ofrecimiento que será evaluado por la dirigencia de River y Marcelo Gallardo. En caso de que el jugador interese, el Millonario podría iniciar conversaciones formales por el futbolista que marcó un golazo en la ida de la final ante Deportes Tolima, que terminó con victoria 3 a 0 para su equipo.

En caso de iniciar negociaciones, Junior, club dueño del 60% de su pase, le puso precio a su porcentaje de la ficha en 3 millones de dólares, por lo que si el Millonario lo busca, tendrá que pagar esa cifra. El resto le pertenece a Real Cartagena, su anterior equipo.

Respecto al rendimiento de Enamorado a lo largo de la última temporada, el periodista colombiano Eduardo Luis López lo consideró como “el mejor jugador del fútbol colombiano”, ya que fue importante en el título de su equipo y convirtió dos goles en la final ante Tolima.

Los números de José Enamorado en la temporada

A lo largo del curso 2025, el delantero de 26 años disputó un total de 53 partidos, en los que convirtió 11 goles y aportó 6 asistencias. Además, recibió 6 tarjetas amarillas en 3028 minutos en cancha y ganó la Liga de Colombia.

