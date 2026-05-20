Los hinchas de River destrozaron a un titular en el empate ante Bragantino: “Partido de jubilación”

Por medio de las redes sociales, las críticas se hicieron presentes para marcar el desempeño de un titular del Millonario.

River no tuvo una buena noche frente a Red Bull Bragantino y rifó la posibilidad de clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el Monumental, los dirigidos por Eduardo Coudet empataron sobre el final y tendrán que aguardar hasta la última jornada para sellar el pasaje.

Dado que el domingo tendrán que enfrentar a Belgrano por la final del Torneo Apertura, el Millonario apostó a un equipo completamente alternativo, donde aparecieron jugadores como Franco Armani y Paulo Díaz, que hacía muchísimo tiempo que no tenían rodaje. De hecho, tuvieron una gran responsabilidad en lo que fue el gol de los brasileños.

Los hinchas del Millonario no toleraron el nivel de Armani y Díaz, pero ante la gran cantidad de comentarios negativos que realizaron a través de las redes sociales, al Pulpo lo convirtieron en tendencia a nivel nacional. Lógicamente, no quedaron conformes por lo que fue su regreso a las canchas luego de casi tres meses de su última actuación, el pasado 22 de febrero ante Vélez, donde solo llegó a disputar 45 minutos por una lesión.

“Partido de jubilación de Armani”, escribió con muchísimo enojo el usuario @itsailuu a través de X, la red social que habitualmente utilizan los fanáticos del Millonario para expresarse ante cada presentación del conjunto liderado tácticamente por el Chacho Coudet. Otros hinchas también hicieron foco en el nacido en Casilda, de quien recriminaron la falta de reacción en el tanto del elenco de la Bragança Paulista.

Franco Armani volvió a ser titular en River. (Marcelo Endelli/Getty Images)

El gol de Red Bull Bragantino por el que Franco Armani fue criticado

¡GOL DE BRAGANTINO EN EL MONUMENTAL!



Centro de Pitta para que Vinicius empuje de cabeza. El equipo brasileño le gana 1-0 a River en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/i9xqn0LsFm — DSPORTS (@DSports) May 21, 2026

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Las críticas a Franco Armani

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Las estadísticas de Franco Armani vs. Red Bull Bragantino

Tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVES

River y Red Bull Bragantino empataron en el Estadio Monumental.

empataron en el Estadio Monumental. Franco Armani reapareció luego de su última actuación del 22 de febrero.

reapareció luego de su última actuación del 22 de febrero. Eduardo Coudet eligió un equipo alternativo pensando en la final del domingo.