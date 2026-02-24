Los hinchas de River eligieron quién debe ser el sucesor de Marcelo Gallardo

Luego de una decepcionante derrota ante Vélez en Liniers, Marcelo Gallardo anunció que dejará de ser el entrenador de River. El Muñeco dirigirá el próximo jueves frente a Banfield en el Estadio Monumental y después le pondrá punto final a su segundo ciclo en el Millonario. Se estima que el lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia de Mendoza dirigirá Marcelo Escudero y después asumirá el próximo director técnico.

Los dirigentes de River ya se reunieron cuando se rumoreaba que Marcelo Gallardo podía dejar su cargo y empezaron a analizar algunos nombres. Sobre la mesa se pusieron los de Eduardo Coudet, Santiago Solari y también el de Pablo César Aimar, quien quedó descartado desde un comienzo ya que integra el cuerpo técnico de la Selección Argentina y se viene el Mundial.

La elección de los hinchas

En las redes sociales, la inmensa mayoría de los hinchas de River se inclina por Eduardo Coudet para ser el sucesor de Marcelo Gallardo. Muchos de los fanáticos recuerdan lo que fue su paso por el club como jugador: fueron dos ciclos en los que ganó nada más y nada menos que cinco títulos.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

¿Cómo podría Coudet salir de España?

Eduardo Coudet llegó a Deportivo Alavés a fines de 2024 y tiene contrato hasta mediados de 2026. El andar del conjunto vasco no pasa su mejor momento en LaLiga, se encuentra en la posición 14 con 27 puntos y solamente está a tres unidades de Mallorca, el último equipo que perdería la categoría.

Para que concluya LaLiga restan apenas 13 fechas y Eduardo Coudet podría negociar una salida anticipada. En el club español no ven con malos ojos cambiar de aire ante el flojo presente del primer equipo y eso ayudaría al Chacho a cumplir su deseo de dirigir al club en el que se ganó el cariño de los hinchas en sus dos ciclos como jugador en los que cosechó nada más y nada menos que cinco títulos.

El pedido de los hinchas en las redes sociales

