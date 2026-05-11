El Millonario sufrió hasta el final para avanzar a cuartos de final del Torneo Apertura, lo hizo tras vencer al Ciclón por penales.

River tenía todo para pasar a cuartos de final con comodidad: un marco imponente en el Monumental, buenos primeros quince minutos en lo que respecta al juego, un jugador más desde los 31 producto de la expulsión de Matías Reali, pero nada es fácil para el equipo de Eduardo Coudet.

El hincha está harto en líneas generales. El 2025 fue muy malo, el comienzo del 2026 siguió en la misma línea. Se fue Gallardo, llegó Coudet, pero el juego nunca apareció, aunque sí es cierto que los resultados acompañan. Son muy pocos los jugadores que no están en el ojo de la tormenta y uno de ellos es Santiago Beltrán.

El arquero fue el héroe de River ante San Lorenzo: no tuvo demasiado trabajo en los 120 minutos, pero en los penales tuvo una actuación descomunal, atajando dos de los tres fallados del Ciclón. Ante esta situación, los hinchas del Millonario se deshicieron en elogios hacia él en las redes sociales.

Locura de los hinchas de River por Beltrán en las redes sociales

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Beltrán, en la prelista del Mundial

Este lunes, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 y en la misma apareció Santiago Beltrán, quien hasta hace cinco meses no atajaba en Primera División. El oriundo de Pujato seleccionó a seis arqueros, de los cuales tres irán a la Copa del Mundo: Dibu Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Santiago Beltrán, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

DATOS CLAVE

Santiago Beltrán fue el héroe de River al atajar dos penales ante San Lorenzo.

fue el héroe de River al atajar ante San Lorenzo. El equipo de Eduardo Coudet avanzó a cuartos de final tras empatar los 120 minutos .

avanzó a cuartos de final tras empatar los . San Lorenzo jugó con un futbolista menos desde el minuto 31 por expulsión de Reali.