Los hinchas de River estallaron contra un titular en la derrota ante Gimnasia de La Plata: “La nada misma”

Por medio de las redes sociales, los fanáticos riverplatenses se mostraron muy enojados por el nivel mostrado ante el Lobo.

River volvió a jugar mal y también volvió a caer. Tras lo que fue el debut ante Barracas Central, donde perdió en el Monumental, los dirigidos por Eduardo Coudet fueron superados por Gimnasia y Esgrima de La Plata, algo que también había hecho Aldosivi por la Copa Argentina, y así lo eliminó.

Pese a los millones que desembolsó la dirigencia para incorporar a Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Francisco Ortega, que aún no llegó al país, el nivel del plantel deja mucho que desear. Así lo hacen notar los fanáticos que, por medio de las redes sociales, volvieron a mostrarse muy molestos.

Si bien Joaquín Freitas fue el único destacado por su actitud, en X -popularmente conocida como Twitter- hubo muchísimo reproche por el rendimiento que tuvo Tomás Galván. Incluso, cuestionaron que el Chacho siga colocándolo entre los titulares. La crítica pasó por esa vía. De hecho, hubo quienes se quejaron de la salida de Juanfer Quintero para darle rodaje al formado en inferiores.

“90 minutos para Galván, la nada misma. Hay cosas que son inentendibles”, exclamó el usuario @Feeero_, que dejó en claro que el oriundo de Tigre, y de 26 años, no puede continuar jugando con la camiseta riverplatense.

Tomás Galván, mediocampista de River. (Getty Images)

Las estadísticas de Tomás Galván vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

Goles: 0

Goles esperados (xG): 0.11

Asistencias: 0

Asistencias esperadas (xA): 0.03

Pases clave: 1

Centros (acertados): 5 (1)

Pases precisos: 30/31 (97%)

Pases en campo rival (precisión): 22/23 (96%)

Pases en campo propio (precisión): 8/8 (100%)

Tiros totales: 3

Goles esperados a puerta (xGOT): 0.09

Tiros a puerta: 1

Disparos bloqueados: 1

Toques: 55

Toques fallidos: 3

Regates (completados): 2 (0)

Faltas recibidas: 1

Posesión perdida: 11

Distancia total con el balón: 72.7 metros

Carreras: 12

Carreras progresivas: 1

Progresión total: 28.3 metros

Distancia progresiva con el balón: 6.7 metros

Carrera progresiva más larga: 6.6 metros

Contribuciones defensivas: 3

Entradas (ganadas): 3 (3)

Intercepciones: 0

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 1

Duelos en el suelo (ganados): 8 (4)

Regateado: 1

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Los comentarios de los hinchas de River contra Tomás Galván

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