Los resultados que le sacarían la localía a River en octavos de final del Torneo Clausura tras el 2-0 a Aldosivi

River Plate finalizó su campaña en la fase regular del Torneo Clausura y aguarda resultados para conocer su puesto de cara a los octavos de final.

Dejando atrás la caída en el Superclásico, River Plate derrotó, aunque sufriendo de a ratos, al descendido Aldosivi por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Por el momento, los dirigidos por Leonardo Ponzio se ubican en el cuarto puesto de la Zona B con 26 unidades, pero podrían caer al quinto o sexto lugar si se dan ciertos resultados. Improbables, pero posibles de todas formas.

El conjunto millonario aguarda los partidos de Belgrano y Barracas Central, que pueden igualar la línea de River en puntos e incluso superarlo por diferencia de gol. Con el triunfo por 2-0 ante Aldosivi, River terminó esta primera fase del Torneo Clausura con 26 puntos y una diferencia de gol de +7 (21 a favor y 14 en contra).

Belgrano tiene 23 puntos y una diferencia de gol de +3 (16 a favor y 13 en contra). El Guapo de Barracas, por su parte, también está a tres unidades de River y tiene una diferencia de gol positiva de +2 (15 a favor y 13 en contra). El Pirata visita a Gimnasia y Esgrima La Plata este mismo jueves a las 19:15, mientras que Barracas recibe a Racing el viernes a las 15:00.

Lo que tiene que pasar para que River no termine 4to

Para arrebatarle el cuarto puesto a River en la Zona B, Belgrano deberá golear a Gimnasia por cinco goles o más. Mientras que Barracas necesita de una goleada por seis goles o más frente a Racing. Claro está, la localía del Millonario en octavos esta prácticamente asegurada tras el triunfo en La Feliz.

Además, con el triunfo de River, las probabilidades de que haya un Superclásico en los octavos de final disminuyen considerablemente, aunque no desaparecen por completo. Si se diera el cruce, River podría llegar con algo más de confianza tras sacarse la espina en Mar del Plata.

Correa festejando el segundo de River en MDQ.

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La agenda de River

El Millonario ya conoce a sus posibles rivales en los octavos de final. Sabe que aún puede cruzarse con el equipo de La Ribera, aunque es poco probable. Al afrontar únicamente la competencia local, River no volverá a jugar hasta el fin de semana del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, cuando están programados los octavos de final del Torneo Clausura, debido a la fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre.

Dejando atrás el Superclásico y con un cierre un tanto más alegre de la fase regular, River tendrá tiempo para preparar el cruce directo de octavos de final, en el que se definirá el semestre del equipo de Núñez.

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En síntesis