Santiago Beltrán es uno de los pocos puntos altos del equipo de Eduardo Coudet. Incluso, hasta puede ser lo único rescatable de lo que le dejó a River el primer semestre del 2026, en el que el balance le da negativo al decidir romper su lazo con Marcelo Gallardo, el entrenador más importante de su historia; al haber perdido el Superclásico en el Monumental y al caer en la Final del Torneo Apertura.

Lo cierto es que el arquero juvenil debió hacerse cargo del arco del Millonario ante los contratiempos físicos que invadieron a Franco Armani desde fines del año pasado. Desde entonces, suma 25 partidos de los cuales terminó invicto en 12. En tanto que en los restantes recibió 18 tantos (de esos 18, 3 fueron con Blegrano, aunque poco podía hacer para evitarlos).

Frente a la importante seguidilla y por el rendimiento que mostró en cada partido a pesar de su corta edad, su valor de mercado de potenció exponencialmente. Su tasación saltó de 1,5 millones de euros al 17 de marzo a 9 millones desde el 21 de mayo, conforme a los parámetros aplicados por el sitio de referencia en la materia, Transfermarkt.

Lo que se sabe hasta entonces es que Santiago Beltrán tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que es probable que en la dirigencia a cargo de Stéfano Di Carlo ya se esté hablando de proponerle una extensión del vínculo, con una mejora salarial y una cláusula de rescisión más abultada porque, si mantiene el nivel, no tardarán en caer las ofertas.

Santiago Beltrán recibiendo la medalla de subcampeón del Torneo Apertura 2026. Getty Images.

Santiago Beltrán a la Selección Argentina

Por su gran performance bajo los tres palos defendiendo los colores de nada más ni nada menos que River, Santiago Beltrán empezó a sonar como una alternativa para la Selección Argentina. No todavía para ser tenido en cuenta como una de las principales opciones, porque todo indica que Lionel Scaloni se respaldará en el Dibu Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli (todos de gran momento en Europa), pero sí pensando en el post Copa del Mundo 2026.

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Sin embargo, siempre con el foco en el proceso que apuntará a la Copa América 2028 y el Mundial 2030 (en el que Argentina será uno de los anfitriones en la fase de grupos), el cuerpo técnico de la Scaloneta está tramitando la inclusión de Beltrán, en principio, como sparring durante la estadía de la Albiceleste en los Estados Unidos desde los primeros días de junio próximo.

En síntesis