Matías Galarza rompió el silencio tras confirmarse su salida de River: “Me parece una barbaridad”

El mediocampista se encuentra en Estados Unidos representando a la Selección de Paraguay, que este viernes se verá las caras con Turquía.

En pleno Mundial 2026, Matías Galarza Fonda confirmó una noticia que se veía venir: deberá buscar club. River hizo pública el pasado martes una lista de futbolistas que no continuarán en el club y el mediocampista paraguayo aparece en la misma. Llegó a Núñez a mediados de 2025, nunca logró afianzarse, sus actuaciones no estuvieron a la altura, cometió errores importantes y seis meses más tarde se marchó a préstamo.

Tras pasar seis meses en Atlanta United, los estadounidenses no hicieron uso de la opción de compra, por lo que el ex Talleres debe regresar a River, pero en Núñez no tendrá lugar. Por tal motivo, mientras está en el Mundial representando a la Selección de Paraguay, su agente le busca club.

En las últimas horas surgió un rumor que indicaba que Matías Galarza Fonda se encontraba afectado anímicamente por haberse confirmado su salida de River, pero el propio jugador se encargó de desmentir esa versión y lo hizo en la conferencia de prensa previa al duelo entre Paraguay y Turquía.

¿Qué dijo Galarza Fonda?

Matías Galarza Fonda afirmó: “Si tengo alguna preocupación o algo va a ser de dar lo mejor por mi país, esa es la realidad. Después cada uno es responsable de lo que dice, a mí me parece una barbaridad, estoy orgulloso, estoy feliz, estoy con la cabeza en la Selección“.

Gustavo Alfaro y Matías Galarza Fonda. (Foto: @Albirroja).

Luego, se refirió al duelo ante Turquía, el cual será en la medianoche de este viernes: “Enfrentamos a Messi en las Eliminatorias, creo que Sudamérica tiene a los mejores jugadores del mundo, entonces Turquía tiene un gran equipo y jugadores individualmente muy buenos”.

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El paso de Matías Galarza por River

A mediados de 2025, por pedido de Marcelo Gallardo, Matías Galarza Fonda y Juan Carlos Portillo llegaron desde Talleres. El mediocampista paraguayo nunca logró establecerse, tuvo rendimientos para el olvido y luego de sumar minutos en 14 partidos, a los seis meses se fue a préstamo a Atlanta United. En el Millonario no marcó goles ni brindó asistencias.

Matías Galarza Fonda en River. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

El mediocampista Matías Galarza Fonda no continuará en River y debe buscar club.

no continuará en River y debe buscar club. El futbolista paraguayo regresó a River tras jugar a préstamo en Atlanta United .

. La Selección de Paraguay enfrentará este viernes a Turquía por el Mundial 2026.