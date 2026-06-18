Los millones que River se ahorrará en contratos con las salidas confirmadas

El Millonario hizo público que unos 13 futbolistas se marcharán en los próximos días, además hay cuatro jugadores negociables.

Desde que terminó el primer semestre se sabía que en River iba a existir un recambio importante en el plantel. Stefano Di Carlo fue contundente y afirmó que unos 15 futbolistas se marcharían, que serían alrededor de 7 las altas y que se buscaría jerarquía.

A través de un comunicado oficial, River informó que Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alexander Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no formarán parte de la pretemporada, que Ian Subiabre y Santiago Lencina están cerca de salir y que hay cuatro jugadores más que son negociables.

Entre todos esos jugadores, River gastó alrededor de 45 millones de dólares. Por otro lado, el Millonario se desprenderá de varios contratos importantes, por lo que la reducción de la masa salarial también va a ser considerable. Se estima que los de Núñez se ahorrarán unos 20 millones de dólares anuales en salarios.

Kevin Castaño. (Foto: Getty).

El comunicado oficial de River

River publicó un comunicado en su sitio oficial: “El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada.

En ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alexander Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar. Ian Subiabre y Santiago Lencina, con negociaciones en curso para incorporarse a otras instituciones, tampoco viajarán a la pretemporada.

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Una vez finalizada la participación de su selección en el Mundial, Kevin Castaño se reincorporará a los entrenamientos junto a los jugadores mencionados. En igual sentido lo hará Matías Galarza Fonda en caso que el ejercicio de la opción de compra no sea ejecutada efectivamente.

El defensor Andrés Herrera finalizará el préstamo en Columbus Crew el 30 de junio y tiene negociaciones en curso por su transferencia definitiva a dicho club. Por otra parte, el Club informa que declaró negociables a cuatro futbolistas que integrarán la delegación que viajará a Alicante, decisión que ya fue comunicada a sus respectivos agentes”.

DATOS CLAVE

Stefano Di Carlo afirmó que unos 15 futbolistas se marcharán del club River Plate .

afirmó que unos 15 futbolistas se marcharán del club . Siete jugadores, incluidos Paulo Díaz y Germán Pezzella , no formarán parte de la pretemporada.

y , no formarán parte de la pretemporada. El club estima ahorrar unos 20 millones de dólares anuales en la masa salarial.