La Albiceleste ultima detalles para su segunda presentación y Scaloni cuenta con una nueva alternativa para el armado del equipo.

Con una goleada ante Argelia, la Selección Argentina abrió su participación en el Mundial 2026. Sin tiempo que perder, los campeones del mundo ya trabajan de cara al próximo compromiso con el objetivo de mantenerse firmes en la defensa del título.

El próximo lunes a las 14, hora argentina, los dirigidos por Lionel Scaloni chocarán ante Austria en Dallas. Para ello, el cuerpo técnico aprovecha los entrenamientos para decidir quiénes serán los once titulares en este cruce ante el elenco europeo, que puede significar la clasificación a 16avos.

Los hinchas argentinos ya están comparando las diferentes opciones de apuestas mundial para encontrar los mercados más atractivos antes del debut de la Selección.

En ese contexto, la práctica de este jueves entregó una gran noticia para Argentina. Es que, según se pudo ver en el campo, Nicolás Tagliafico entrenó a la par de sus compañeros y estará a disposición del cuerpo técnico en caso de que lo precisen para sumar minutos ante el elenco austríaco.

GRAN NOTICIA PARA SCALONI Y TODA ARGENTINA. Luego de su molestia física y la ausencia en el debut ante Argelia, Nico Tagliafico se entrenó este jueves a la par del grupo en Kansas City.



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El lateral izquierdo era el único jugador que se estaba entrenando diferenciado en los últimos días. El 11 de junio, en el comienzo del Mundial, había sufrido una distensión grado I en el sóleo de la pierna izquierda. Ahora, está listo para aportar junto a sus compañeros.

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Ante Argelia, Facundo Medina ocupó aquella posición en la izquierda de la defensa y tuvo una buena actuación. El de Olympique de Marsella demostró tener buenas herramientas para desempeñarse allí con la camiseta Albiceleste y ahora todo recaerá en la decisión de Scaloni.

Los próximos partidos de Argentina en el Mundial 2026

Fecha 2 – Lunes 22 de junio – 14hs – Argentina vs. Austria

Fecha 3 – Sábado 27 de junio – 23hs – Argentina vs. Jordania

Datos clave

Nicolás Tagliafico entrenó a la par y es opción para jugar contra Austria.

entrenó a la par y es opción para jugar contra Austria. Argentina vs Austria se jugará el lunes 22 de junio a las 14hs.

se jugará el lunes 22 de junio a las 14hs. Facundo Medina fue el lateral izquierdo titular en el debut ante Argelia.