River confirmó sus dorsales: los elegidos por Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno

De cara al debut en el Torneo Apertura 2026, River debió renovar los dorsales que portarán cada uno de los futbolistas durante el primer semestre y hubo varias modificaciones. Por obvias razones, Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña son protagonistas, pero también hay que tener en cuenta las vueltas de Tomás Galván y Ezequiel Centurión, aunque no fueron los únicos cambios.

No solamente hay que tener en cuenta a los protagonistas recién mencionados, sino también a aquellos que modificaron sus números por cuestiones de gusto. Y como si no fuera suficiente, los que dejaron algunos referentes que se fueron a fin de año, como Enzo Pérez, Nacho Fernández y Milton Casco. Por ese motivo, vamos a repasar cada una de las particularidades de esta nueva lista.

Lo cierto es que la cuenta oficial de River anunció los nuevos dorsales. Sin grandes sorpresas en sus elecciones, Vera portará la 15, Moreno la 6 y Viña la 18, que era del Pity Martínez. De esta manera, el ex Palmeiras abandonó la 4 que utilizó en el amistoso frente a Peñarol, mientras que el ex Flamengo y el ex Corinthians sí mantendrán los números que vistieron en la pretemporada.

Juan Fernando Quintero, Santiago Beltrán y Fausto Vera, jugadores de River.

Por otro lado, Galván usará la 26, que anteriormente le correspondía a Nacho Fernández. Además, Driussi tendrá la 9 que antes era de Borja y Montiel la 29, dejando atrás la número 4 para volver a portar su histórico dorsal. Pezzella utilizará la 20 como en sus inicios en el Millonario, luego de que Casco la haya dejado vacante tras su salida en condición de libre en diciembre.

Otro factor que llamó la atención en el Mundo River fue una camiseta que quedó sin dueño. Es que quedó vacante la 24, que perteneció a Enzo Pérez durante una buena cantidad de años y, ahora que dejó la institución, ningún futbolista se adueñó del número. De esta manera, quedaron prácticamente conformados los dorsales que utilizarán los jugadores del Millonario durante este semestre.

Uno por uno, los números de camiseta de River en 2026

1- Franco Armani

2-

3-

4-

5- Juan Portillo

6- Aníbal Moreno

7- Maximiliano Salas

8- Maximiliano Meza

9- Sebastián Driussi

10- Juanfer Quintero

11- Facundo Colidio

12-

13- Lautaro Rivero

14-

15- Fausto Vera

16- Fabricio Bustos

17- Paulo Díaz

18- Matías Viña

20- Germán Pezzella

21- Marcos Acuña

22- Kevin Castaño

23- Matías Galarza Fonda

24-

25-

26- Tomás Galván

27-

28- Lucas Martínez Quarta

29- Gonzalo Montiel

30- Cristian Jaime

31- Facundo González

32- Agustín Ruberto

33- Ezequiel Centurión

34- Giuliano Galoppo

35-

36- Ulises Giménez

37- Thiago Acosta

38- Ian Subiabre

39- Santiago Lencina

40- Agustín Obregón

41- Santiago Beltrán

42- Franco Jaroszewicz

