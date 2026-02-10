Es tendencia:
Los dos jugadores que podrían permitirle a River seguir en el mercado de pases

Hasta el 10 de marzo el Millonario podrá incorporar en caso de que un futbolista se marche al exterior.

Por Marco D'arcangelo

Con las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez, Marcelo Gallardo reveló que River no se retiró del mercado de pases, por lo que si se libera un cupo podría salir en búsqueda de un quinto refuerzo, ya que el plazo cierra el 10 de marzo. 

Para que esto suceda el Millonario tendrá que desprenderse de un futbolista que haya firmado por lo menos el 25% de los encuentros en la temporada 2025, ya sea en el primer equipo o en el plantel de la Reserva comandada por Marcelo Escudero. 

En este sentido, tras la salida de Lisandro Bajú solamente hay dos jugadores que pueden liberar un cupo para que la dirigencia salga al mercado por un nuevo futbolista. El primero de ellos es Agustín De La Cuesta, habitual titular en la Reserva y que debutó en el primer equipo. 

Tras no haber realizado la pretemporada con el plantel profesional, De La Cuesta afirmó que piensa en un cambio de aires para poder seguir sumando minutos en Primera. Para que libere un cupo, deberá ser cedido a préstamo o transferido a un equipo del exterior. 

Por otro lado, el segundo nombre, aunque menos posible, es el de Juan Cruz Meza. El volante ofensivo de 17 años que debutó en Primera División el año pasado no entra en los planes de Gallardo y es por eso que tampoco realizó la pretemporada con el plantel profesional. 

Al igual que De La Cuesta, Meza sigue jugando con el plantel de la Reserva, y en caso de que llegue una oferta por él el Millonario podría aceptarla con el fin de poder buscar un nuevo refuerzo para el equipo de Marcelo Gallardo, que sufre por la ausencia de un 9 de área. 

Gallardo habló sobre el mercado de River

Luego del empate 0 a 0 ante Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura, el entrenador reveló que no se retiraron del mercado de pases y que podrían fichar a un futbolista más en caso de que se abra un cupo por la salida de algún futbolista del plantel. 

Consultado sobre la posibilidad de sumar a un centrodelantero para este semestre, el Muñeco explicó: “No hay un ‘9’ en el mercado para nuestro funcionamiento. No es fácil buscar a un delantero que le digas ‘tomá, jugá’. Seguimos en el mercado evaluando posiciones. Es difícil encontrar jugadores para River. Tenés que venir, ponerte la camiseta y responder. Yo entiendo que hay que traer, pero no es traer por traer”.

Datos claves 

  • Marcelo Gallardo confirmó que River Plate busca un quinto refuerzo, priorizando un centrodelantero.
  • El mediocampista Agustín De La Cuesta busca salir al exterior para liberar un cupo.
  • El juvenil Juan Cruz Meza, de 17 años, es el segundo candidato para dejar el club.
