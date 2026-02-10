Es tendencia:
La Ciudad le impuso una fuerte sanción a los hinchas de Huracán que agredieron al plantel de San Lorenzo

Los tres simpatizantes fueron identificados y recibieron la pena más fuerte de parte de la Ciudad de Buenos Aires.

Por Joaquín Alis

Antes de la importante victoria de Huracán sobre San Lorenzo con gol de Jordy Caicedo, tres plateistas del Globo protagonizaron un lamentable hecho con Diego Herazo. Al finalizar la entrada en calor, el jugador fue agredido desde la tribuna mientras se dirigía hacia el vestuario.

Un simpatizante lanzó un golpe dirigido hacia el delantero colombiano cuando se metía en el túnel. Instantes atrás, otro hincha escupió a José Devecchi, arquero suplente del equipo de Boedo. Debido a esta situación, la Ciudad de Buenos Aires tomó cartas en el asunto y le impuso un severo castigo a los implicados.

Los tres hinchas de Huracán identificados no podrá asistir a ningún evento deportivo por cuatro años, es decir, hasta comienzos de 2030. Además, ese sector del Estadio Tomás Adolfo Ducó fue clausurado de manera provisional por cuestiones de seguridad.

El comunicado de Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad identificó y puso a disposición de la Justicia a los tres simpatizantes de Huracán que en el partido de ayer intentaron agredir a los jugadores de San Lorenzo cuando terminaron de hacer la entrada en calor. Uno de ellos fue identificado ayer durante el partido y los otros dos en las últimas horas.

A los tres hinchas se les aplicará la máxima sanción de derecho de admisión que es de 4 años sin ingresar a los estadios. El trabajo de identificación fue realizado gracias a las imágenes de monitoreo por los oficiales DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS ILÍCITAS EN EVENTOS MASIVOS de la Policía de la Ciudad. Por otra parte desde el Ministerio de Seguridad se procederá a la clausura de ese sector del estadio Tomás A Ducó hasta tanto las autoridades del club presenten un plan de seguridad.

DATOS CLAVE

  • Tres hinchas de Huracán recibieron cuatro años de prohibición para asistir a eventos deportivos.
  • El agresor intentó golpear al delantero Diego Herazo al finalizar la entrada en calor.
  • El Estadio Tomás Adolfo Ducó sufrió la clausura provisional del sector donde ocurrió la agresión.
