River quiere a Lucas Esquivel, lateral por izquierda santafesino que se desempeña desde 2023 en Athletico Paranaense. El futbolista está al tanto y presionó para salir, hubo ofertas y contraofertas, pero la situación sigue sin resolverse a pocos días del cierre del libro de pases. Desde Núñez ofertaron 5 millones de dólares por el 80% del pase y los brasileños todavía no respondieron a ese ofrecimiento.

Este martes, desde las 20 horas, Athletico Paranaense enfrentará a Cianorte por la sexta jornada de Campeonato Paranaense y en la nómina de convocados aparece Lucas Esquivel, clara señal que lo aleja de River. Cabe recordar que el santafesino no estuvo citado para los últimos encuentros. Al no avanzar lo del Millonario, en Brasil consideraron que debía volver a todo a la normalidad y por eso es que Esquivel estará a disposición de Mauricio Barbieri para el partido de este martes.

¿Qué había dicho el DT de Paranaense sobre Esquivel tras el empate ante Coritiba?

“Hoy no puedo garantizar su continuidad en el club y no puedo decir que nadie más se irá. Mientras el mercado de pases permanezca abierto, todo vale, hay salidas y llegadas”, afirmó Mauricio Barbieri luego de la igualdad sin goles entre Athletico Paranaense y Coritiba.

¿Cuándo cierra el libro de pases en Argentina?

Si bien River intentará cerrar a Lucas Esquivel en los próximos días, el libro de pases en Argentina cierra el viernes 31 de enero. Eso no quiere decir que después de esa fecha no tenga la chance de incorporar. Es que, si hay salidas al extranjero después de ese día, el plazo para incorporar se extiende hasta el 12 de marzo, aunque claro está que es para reemplazar al o los jugadores que se vayan.

¿River se baja del mercado?

En Núñez insistirán por Lucas Esquivel. Si bien no es buena noticia que haya vuelto a ser convocado, la realidad es que la negociación no está caída y ultimando algunos detalles podría concretarse. Por otro lado, el Millonario también irá por Kevin Castaño, el volante central colombiano que se desempeña en Krasnodar de Rusia. Cabe aclarar que no será nada sencillo ya que los rusos pretenden unos 10 millones de dólares por su pase.

