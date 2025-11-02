Mientras en el Monumental se elegía nuevo presidente, Demichelis reapareció en el River Camp

La jornada del sábado fue vibrante en el mundo River. Durante todo el día se llevaron a cabo las elecciones que fueron récord en la historia del club, por la gran cantidad de socios que votaron y eligieron a Stéfano Di Carlo como el nuevo presidente. Mientras todo eso ocurría en el Estadio Monumental, Martín Demichelis se hizo presente en el River Camp y sorprendió a todos.

En horas de la noche se dio a conocer como ganador por amplia diferencia al actual secretario y que asumirá su nuevo cargo durante las próximas horas. En ese mismo instante, en el establecimiento que posee la institución en Ezeiza, el ex director técnico reapareció después de un buen lapso de tiempo. Sin embargo, lo hizo con un motivo más que especial para su vida personal.

Lo cierto es que Demichelis estuvo presente en el River Camp porque fue a ver jugar a su hijo. Bastian es parte de las divisiones inferiores del Millonario desde hace tiempo, donde nunca dejó de estar ligado al club a pesar de que su padre ya no es el entrenador del plantel profesional. A raíz de esta causa, el director técnico asistió a las instalaciones y lo compartió en redes sociales.

La historia que compartió Martín Demichelis en su cuenta de Instagram.

Después de la jornada vivida en Ezeiza, Martín optó por compartir un buen momento junto a Lucas De Vicente y su propio hijo, Bastian Demichelis. A través de su cuenta personal de Instagram, eligió publicar una historia que data de una imagen de los tres protagonistas. “Lindo sábado en el River Camp”, escribió junto a los nombres de sus acompañantes en la tarde soleada.

Si bien el motivo real de su visita al predio es que su heredero disputaba una nueva fecha en las divisiones inferiores, el arribo de Demichelis al complejo del Millonario no pasa desapercibido ni mucho menos. Su estadía en la institución todavía está en la retina y más aún por su abrupta salida que derivó en el regreso de Marcelo Gallardo como entrenador del equipo profesional.

Toda esta secuencia acontecida en el River Camp, ocurrió al mismo tiempo que en las instalaciones del Estadio Monumental Di Carlo se impuso con el 61,77% de los votos escrutados según las autoridades. También cabe destacar que la elección fue histórica ya que participaron 25.800 personas, de un total de 87 mil habilitadas en el padrón electoral establecido en la previa.

Di Carlo saluda a las autoridades de la mesa en la que votó.

