“No le sale una”: los hinchas de River perdieron la paciencia con un titular en el empate ante Lanús

El Millonario cerró la fecha 6 ante Lanús y uno de los dirigidos por Gallardo se llevó el mayor caudal de críticas.

Por Agustín Vetere

La hinchada de River criticó a un titular.
© Getty ImagesLa hinchada de River criticó a un titular.

Por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, River Plate igualó este domingo ante Lanús por 1-1 en La Fortaleza. Tras avanzar en la Copa Libertadores, al Millonario se le escaparon puntos importantes en el plano local. Es que Gonzalo Montiel abrió la cuenta, pero Rodrigo Castillo lo empató en la última.

El combinado dirigido por Marcelo Gallardo se jugaba un duelo directo por la cima de la Zona B. Además, precisaba los tres puntos para afianzarse en zona de clasificación a la próxima Libertadores por la tabla anual. Con este resultado se mantiene puntero en el Torneo Clausura.

Para este choque, el Muñeco se inclinó por Miguel Borja como titular para compartir la delantera con Facundo Colidio. Sin embargo, el colombiano no tuvo su mejor noche y se fue reemplazado de cara al complemento, dejándole su lugar a Maxi Salas.

El atacante cafetero, que no atraviesa su mejor momento y no logra aprovechar cada oportunidad de sumar minutos, tuvo una chance inmejorable de abrir la cuenta ante Lanús, pero falló delante del arco vacío.

En las redes sociales, los hinchas de River criticaron una vez más la labor de Borja, incluyendo aquel fallido por el que lo compararon con Edinson Cavani, que a pesar de haber anotado ante Banfield, también sumó problemas para aportar goles.

“Horas muy bajas de Borja en River. Está en un momento tal que si le queda el balón con el arco solo la manda al obelisco”, señaló uno de los usuarios. Otro, en cambio, disparó: “Lo de Borja ya es serio. No le sale una”.

agustín vetere
Agustín Vetere

