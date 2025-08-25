Este lunes a la noche y por la sexta jornada del Torneo Clausura, Lanús recibe a River para cerrar la fecha con un partido electrizante. El encuentro comienza a partir de las 21:15 horas y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Además, el cotejo que protagonizan el Granate y el Millonario es transmitido por ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.
Lanús vs. River por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones
El Granate y el Millonario se miden en el Estadio Ciudad de Lanús por el último encuentro de la sexta fecha del campeonato doméstico.
Los últimos 5 duelos entre Lanús y River
- River Plate 1 - 0 Lanús | Torneo Apertura 2025
- River Plate 2 - 2 Lanús | Liga Profesional Argentina 2024
- Lanús 0 - 2 River Plate | Copa Liga Profesional 2023
- River Plate 2 - 1 Lanús | Liga Profesional Argentina 2022
- Lanús 0 - 3 River Plate | Liga Profesional Argentina 2021
Marcos Acuña, Enzo Pérez y Nacho Fernández, ausentes
Marcelo Gallardo decidió darles descanso a los tres futbolistas de jerarquía del Millonario, para tenerlos en óptimas condiciones para el próximo encuentro ante Unión de Santa Fe por la Copa Argentina.
Los últimos 5 encuentros de Lanús
- Lanús 2 - 0 Huracán | Copa Argentina
- Lanús 1 - 0 Talleres | Torneo Clausura
- Central Córdoba 1 - 0 Lanús | Copa Libertadores
- Gimnasia 1 - 2 Lanús | Torneo Clausura
- Lanús 1 - 0 Central Córdoba | Copa Libertadores
Los últimos 5 partidos de River
- River 3 - 0 San Martín de Tucumán | Copa Argentina
- Independiente 0 - 0 River | Torneo Clausura
- Libertad 0 - 0 River | Copa Libertadores
- River 4 - 2 Godoy Cruz | Torneo Clausura
- River 1 - 1 Libertad | Copa Libertadores
Las posibles formaciones de Lanús y River
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza; Santiago Lencina, Miguel Borja, Bautista Dadín.
Palabra autorizada