Lanús vs. River por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

El Granate y el Millonario se miden en el Estadio Ciudad de Lanús por el último encuentro de la sexta fecha del campeonato doméstico.

Los últimos 5 duelos entre Lanús y River

  • River Plate 1 - 0 Lanús | Torneo Apertura 2025
  • River Plate 2 - 2 Lanús | Liga Profesional Argentina 2024
  • Lanús 0 - 2 River Plate | Copa Liga Profesional 2023
  • River Plate 2 - 1 Lanús | Liga Profesional Argentina 2022
  • Lanús 0 - 3 River Plate | Liga Profesional Argentina 2021
Marcos Acuña, Enzo Pérez y Nacho Fernández, ausentes

Marcelo Gallardo decidió darles descanso a los tres futbolistas de jerarquía del Millonario, para tenerlos en óptimas condiciones para el próximo encuentro ante Unión de Santa Fe por la Copa Argentina.

Los últimos 5 encuentros de Lanús

  • Lanús 2 - 0 Huracán | Copa Argentina
  • Lanús 1 - 0 Talleres | Torneo Clausura
  • Central Córdoba 1 - 0 Lanús | Copa Libertadores
  • Gimnasia 1 - 2 Lanús | Torneo Clausura
  • Lanús 1 - 0 Central Córdoba | Copa Libertadores

Los últimos 5 partidos de River

  • River 3 - 0 San Martín de Tucumán | Copa Argentina
  • Independiente 0 - 0 River | Torneo Clausura
  • Libertad 0 - 0 River | Copa Libertadores
  • River 4 - 2 Godoy Cruz | Torneo Clausura
  • River 1 - 1 Libertad | Copa Libertadores

Las posibles formaciones de Lanús y River

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza; Santiago Lencina, Miguel Borja, Bautista Dadín.

Por Nahuel De Hoz

Eduardo Salvio y Gonzalo Montiel, protagonistas del encuentro entre Lanús y River Plate.
© GettyEduardo Salvio y Gonzalo Montiel, protagonistas del encuentro entre Lanús y River Plate.

Este lunes a la noche y por la sexta jornada del Torneo Clausura, Lanús recibe a River para cerrar la fecha con un partido electrizante. El encuentro comienza a partir de las 21:15 horas y cuenta con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Además, el cotejo que protagonizan el Granate y el Millonario es transmitido por ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

