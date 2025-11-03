No se vio en TV: la reacción de Gallardo al penal errado de Borja en la derrota de River ante Gimnasia

El presente de River es alarmante. Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el equipo de Marcelo Gallardo perdió el rumbo: acumuló cinco derrotas en los últimos seis encuentros, quedó afuera de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza y no tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2026, ya que en la tabla anual está tercero.

Si bien los jugadores son los que entran a la cancha y no responden, Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico tienen su cuota de responsabilidad. El entrenador varía de dibujo táctico, no logra encontrar un once de memoria, realiza cambios difíciles de entender y sus gestos de desaprobación son muy notorios.

El pasado domingo, River recibió a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura y cayó por 1 a 0. Miguel Ángel Borja tuvo el empate en sus pies en la última mediante un tiro penal, pero el colombiano falló y el Millonario no pudo evitar acumular su cuarta caída consecutiva en condición de local.

¿Cómo reaccionó Gallardo al penal errado por Borja?

Luego de minutos de discusión entre los jugadores de Gimnasia y el árbitro, una revisión en el VAR y la ratificación de la decisión tomada en cancha, Miguel Borja tomó la pelota, ejecutó el penal abriendo el pie e Insfrán le ganó la pulseada y se lo atajó. Marcelo Gallardo no pudo evitar mostrar su desazón, negó con la cabeza, se dio vuelta, miró para el banco de suplentes e inmediatamente terminó el partido.

Una vez que terminó el partido, desde las tribunas del Monumental llegó una cruda reprobación, especialmente para los jugadores y también un claro pedido: ganar el Superclásico en La Bombonera del próximo fin de semana. Por su parte, Marcelo Gallardo optó por no hablar en conferencia de prensa y se estima que lo hará en estos días en el River Camp.

