Pablo Longoria acompañó al plantel de River a Brasil para el partido contra Bragantino por Copa Sudamericana

En el marco de la tercera fecha del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques, River visita a Red Bull Bragantino en búsqueda de una nueva victoria que le permita acomodarse en la primera posición de la zona.

Junto a la delegación de los 24 convocados por el entrenador Eduardo Coudet apareció una cara nueva, debido a que viajó con ellos Pablo Longoria, el español que fue anunciado por la institución como el nuevo Director Deportivo y que ya inició su trabajo de manera formal.

Dentro de sus labores en la institución, el ex presidente de Olympique de Marsella tendrá responsabilidad sobre el proyecto de fútbol, así como también coordinará las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo.

Según informó La Página Millonaria, este trabajo será de integración entre el Fútbol Profesional, Reserva y Formativo, y liderar el departamento de scouting y performance, por lo que también tendrá injerencia dentro de las divisiones inferiores del club.

Además de esto durante su estadía en la institución, trabajará bajo la órbita del departamento de fútbol de River, el que es encabezado por el propio presidente Stefano Di Carlo y también por Enzo Francescoli, quien seguirá en su rol de mánager.

La trayectoria de Pablo Longoria

2007: scouting en Newcastle (Inglaterra)

2009: Director de scouting en Recreativo de Huelva (España)

2010: scouting en Atalanta (Italia)

2013: Director de scouting en Sassuolo (Italia)

2015: Jefe de scouting en Juventus (Italia)

2018: Director Deportivo de Valencia (España)

2020: Director Deportivo en Olympique Marsella (Francia)

2021: Presidente de Olympique Marsella (Francia)

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