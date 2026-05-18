Almoez Ali: el 9 que enfrentó a Macri y Riquelme en Boca y es la gran figura de Qatar para el Mundial 2026

El delantero de 29 años es el goleador histórico de su país y buscará mejorar el rendimiento que mostró en 2022. Su nombre resonó en Argentina durante las elecciones en el Xeneize.

Después de haberse estrenado en 2022, la Selección de Qatar dirá presente en el Mundial 2026, en lo que será su segunda participación en su historia. El equipo que hoy dirige Julen Lopetegui quiere superar su decepcionante actuación en la edición pasado y su ancho de espada será su centrodelantero: Almoez Ali.

El atacante de 29 años, perteneciente al Al-Duhail SC del fútbol qatarí, es la gran figura de su país. Con 60 goles, se destaca como el máximo artillero en la historia de su selección, pese a que no pudo lucirlo en la última Copa del Mundo, donde la única anotación del equipo fue obra de Mohammed Muntari a Senegal.

Ali suma más de 115 participaciones contando Mundial, Copa América 2024 (allí anotó un gol), Copa Árabe, Gold Cup, Copa Asiática, amistosos y otras competencias. En las últimas Eliminatorias, se despachó con 12 anotaciones que le permitieron llevar a Qatar a una nueva Copa del Mundo.

Almoez, nacido en Sudán pero nacionalizado qatarí, debutó profesionalmente en el LASK Linz de la segunda división de Austria. Luego pasó por el Cultural Leonesa de España, con una escasa participación. De ahí en adelante solo defendió la camiseta de Al-Duhail, en donde suma 73 goles en 250 partidos.

El día que Macri se lo quiso imponer a Riquelme para Boca

El nombre de Almoez Ali resonó mucho en Argentina en 2023, cuando Mauricio Macri y Juan Román Riquelme hacían sus respectivas campañas para las elecciones en Boca. En aquel entonces, el actual presidente del Xeneize reveló que el ex jefe de Estado le pidió que contratara al 9 qatarí a modo de “cortesía” por el sponsor que el club usaba en su camiseta en aquella época.

“Macri me dijo que teníamos que traer al nueve de Qatar. Me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar Airways como sponsor en la camiseta. Nosotros amamos al club y respetamos al jugador. Me gusta el fútbol pero no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin Qatar como auspiciante“, declaró Román en C5N.

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Días después, Macri dio su versión en TNT Sports: “Durante mi presidencia en Nación lo llamé al líder qatarí para que auspicie a Boca pagando el doble de lo que ofrecía otro sponsor, y dos años después me mandó el video del 9 de Qatar… no tengo idea si juega bien o no, pero por educación le pedí a Román que lo sume al plantel, que le de unos minutos en Copa Argentina y quedábamos bien“.

La prelista de Qatar

Arqueros : Shehab Ellethy, Salah Zakaria, Meshaal Barsham, y Mahmud Abunada.

: Shehab Ellethy, Salah Zakaria, Meshaal Barsham, y Mahmud Abunada. Defensores : Bassam Al Rawi, Boualem Khoukhi, Hashmi Al Hussain, Homam El Amin, Issa Laye, Jassem Gaber, Lucas Mendes, Niall Mason, Pedro Miguel, Rayyan Ahmed Al Ali, Sultan Al Brake y Tarek Salman.

: Bassam Al Rawi, Boualem Khoukhi, Hashmi Al Hussain, Homam El Amin, Issa Laye, Jassem Gaber, Lucas Mendes, Niall Mason, Pedro Miguel, Rayyan Ahmed Al Ali, Sultan Al Brake y Tarek Salman. Mediocampistas : Abdulaziz Hatem, Ahmed Fathy, Assim Madibo, Ayoub Al Ouwi, Karim Boudiaf, Mohammad Al Mannai, y Mohammed Waad.

: Abdulaziz Hatem, Ahmed Fathy, Assim Madibo, Ayoub Al Ouwi, Karim Boudiaf, Mohammad Al Mannai, y Mohammed Waad. Delanteros: Ahmed Al Ganehi, Ahmed Alaa, Akram Afif, Almoez Ali, Edmílson Junior, Hassan Al Haydos, Mohammed Muntari, Sebastián Soria, Tahsin Jamshid y Yusuf Abdurisag.

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El fixture de Qatar en el Mundial 2026

Fecha 1: Qatar vs. Suiza – sábado 13 de junio a las 16

vs. Suiza – sábado 13 de junio a las 16 Fecha 2: Canadá vs. Qatar – jueves 18 de junio a las 19

– jueves 18 de junio a las 19 Fecha 3: Bosnia vs. Qatar – miércoles 24 de junio a las 16

En síntesis