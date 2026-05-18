En Núñez ya se trabaja en la ampliación y techado del estadio, una mega obra que demandará unos tres años de duración.

En el último mes, el Estadio Monumental fue el escenario de seis partidos de River, todos ellos por el Torneo Apertura. Mientras el conjunto de Eduardo Coudet recibía a sus adversarios, en las inmediaciones de la cancha se construía un obrador para dar inicio a las obras que tendrán una duración estimada de tres años. Se trata de la ampliación y techado de la casa del Millonario.

Hace algunos meses, River oficializó la ampliación del Estadio Monumental con la construcción de una quinta bandeja, lo que aportará 16 mil lugares nuevos, dejando la capacidad total en 101 mil espectadores. Esto lo va a convertir en el estadio con mayor aforo de todo el continente americano.

Por otro lado, se construirá el tan deseado techo. El mismo cubrirá los cuatro costados del estadio, pero tendrá libre la zona central, eso para permitir el acceso de la luz solar y también de la lluvia. Un detalle no menor es que en el techo habrá un skywalk con la forma del escudo del club, esa experiencia permitirá a los hinchas poder caminar por una pasarela a 50 metros del piso, a la altura del techo.

Di Carlo habló de las obras en el Monumental

En diálogo con Love St. Stefano Di Carlo fue consultado por las obras en el Estadio Monumental y dijo: “Las obras ya empezaron. Nosotros firmamos hace algunos días el contrato con la empresa que va a llevar adelante la obra. Desde el momento en que firmás empiezan las obras, que ya están ocurriendo en el club”.

Stefano Di Carlo. (Foto: @StefanoDiCarlo).

Además, agregó: “Uno puede ver en determinadas áreas estudios que tienen que ver con el suelo y perforaciones que se empiezan a hacer para terminar de verificar un montón de supuestos que comprendían el pliego original para empezar a emplazar de acá a unos días las primeras perforaciones para emplazar las columnas”.

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“En 2026, para ser concretos, van a haber perforaciones de 25 metros por todo el perímetro del estadio. En el 2027 se van a ver columnas y en 2028 se va a ver una tribuna en el aire y el principio del techo“, completó el presidente de River. Cabe recordar que la finalización de las obras está prevista para mediados de 2029.

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