Pese a convertir el gol agónico, los hinchas de River no perdonaron a Martínez Quarta: “Es anticompetitivo”

Este jueves por la noche, River venció 1-0 a RB Bragantino por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo clave para la tabla de posiciones. El gol agónico lo convirtió Lucas Martínez Quarta de cabeza en el tiempo adicional tras un gran centro del juvenil Lucas Silva. Sin embargo, los hinchas no lo perdonaron por su flojo rendimiento a lo largo de la noche.

La realidad marca que, en los primeros minutos del segundo tiempo, el Chino cometió un grave error e hizo un penal. Por confiarse en la salida del fondo, el zaguero central la perdió y le cometió infracción dentro del área a Isidro Pitta, que luego Eduardo Sasha malogró porque Santiago Beltrán voló y atajó el disparo que hubiese cambiado la historia en la noche brasileña.

Lo cierto es que, en medio del partido ante RB Bragantino, los hinchas de River arremetieron contra Martínez Quarta debido a su desempeño general sobre el campo de juego. En ese sentido, uno de los simpatizantes se expresó en su cuenta personal de X (ex Twitter) y destacó por sobre todos los demás. “Es anticompetitivo“, escribió contra el experimentado defensor.

Lucas Martínez Quarta, defensor de River vs. RB Bragantino. (Getty Images)

Otras de las reacciones que se percibieron en las plataformas digitales, fueron: “Tiene un error grave cada un partido, es imposible así“, “es de los mayores fracasos que salió de River”, “tiene el ciclo más cumplido que vi en mi vida“, “sáquenle la cinta de capitán ya”, “no podes ser tan burro”, “no puede ponerse nunca más la camiseta” y “ciclo cumplido hace rato”.

Los comentarios de los hinchas de River

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