Una de las grandes novelas del mercado de pases de River de este 2025 fue la contratación de Kevin Castaño. Las negociaciones duraron semanas con Krasnodar de Rusia, el futbolista llegó sobre el cierre del libro de pases y se incorporó recién en el mes de marzo, sin pretemporada ni mucho tiempo para adaptarse a la idea de Marcelo Gallardo.

El Muñeco le dio la titularidad ni bien llegó y, en un primer semestre apático del equipo, el colombiano ayudó a mejorar el funcionamiento de la mitad de la cancha. Ya en el segundo semestre, Castaño bajó considerablemente su nivel y comenzó a aparecer en el foco de los hinchas, que lo criticaron duramente. Entre los argumentos principales siempre aparecía el dinero que pagó el club por él -unos 14 millones de dólares- pero el futbolista nada tiene que ver con esa situación.

Falcao bancó a Castaño

En la antesala del sorteo del Mundial 2026, Radamel Falcao García se encuentra en Estados Unidos y en diálogo con TyC Sports se refirió a Castaño y Juanfer, los dos colombianos que se desempeñan en River: “Kevin es un jugador con muchísimo talento, ha sido su primera temporada en el fútbol argentino. Es un fútbol muy exigente, competitivo”.

Además, agregó: “Esperemos que le pueda dar todo lo que él tiene a River, que es un chico con una scaracterísticas muy buenas que se asemejan a lo que es el mundo River. Y Juanfer… es magia pura, esperemos que estén bien para el próximo año y le sigan dando alegrías a los hinchas”.

Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

Falcao habló de su futuro y no descartó volver a Argentina

Desde mediados de 2025 que Radamel Falcao García está sin club tras su paso por Millonarios. El Tigre habló de su futuro y no descartó regresar a Argentina: “Vamos a ver… yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero“. Cabe recordar que el colombiano se formó en River y allí debutó en Primera en 2005.

Falcao con la camiseta de River en 2008. (Foto: Getty).

