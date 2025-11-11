Diego Latorre criticó sin piedad a un titular de River tras la derrota en el Superclásico: “No hace goles, no asiste, no pisa el área”

La derrota en el Superclásico complicó a River Plate en plena etapa de definiciones en el Torneo Clausura 2025. A una fecha del cierre de la fase regular, el Millonario aún no aseguró su presencia en los Playoffs y ya no depende de sí mismo para clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

En ese contexto, los dirigidos por Marcelo Gallardo, que ganaron solamente 2 de los últimos 11 compromisos, recibieron una lluvia de críticas desde la caída ante Boca hacia aquí. Diego Latorre fue una de las figuras que se refirió a la labor de los de Núñez.

El exfutbolista y actual comentarista en ESPN comenzó: “Yo creo que el estado de ánimo es fundamental para jugar al fútbol porque las respuestas no siempre son individuales o tácticas, las respuestas tienen que ser colectivas y cuando un equipo no tiene ese sustento todo se desvanece rápidamente”.

Luego, en la misma línea, puntualizó en la situación de Kevin Castaño: “Estos continuos cambios que ha hecho, de no encontrar el equipo, jugadores que vos les das confianza, por ejemplo, a un jugador como Castaño, se mantiene en el equipo durante tanto tiempo ¿y después a otro lo estás mirando con la lupa? cuando Castaño no mete pases gol, no es un jugador que se suelte y arrime al área, mucho menos pensar en hacer goles, es un jugador que tiene cierto criterio para pasar la pelota…”.

“Bueno, vos ya estás definiendo ahí que él volante no es, volante ofensivo no es, puede ser un buen 5, un 5 de esos que juegan por detrás de la pelota, entonces me parece que ahora la urgencia lo fue atrapando, las decisiones se han tomado en función de esa desesperación por querer encontrar algo que te dé optimismo en el equipo”, completó el exjugador de Boca.

Al inicio de este año, River desembolsó casi 15 millones de dólares para fichar al colombiano desde Krasnodar. Se trata del segundo fichaje más caro de la historia del club, detrás del de Lucas Pratto en 2018. Por ello, Castaño aún no se encuentra a la altura de las expectativas.

Los números de Kevin Castaño en River

Desde su arribo al club de Núñez en marzo, el futbolista colombiano disputó un total de 37 compromisos entre todas las competencias. Hasta el momento no anotó goles, pero sí logró aportar 2 asistencias, una en la Copa Libertadores y la restante en los Playoffs del Torneo Apertura.

