Pese al empate contra Sarmiento, los hinchas de River destacaron a un titular: “Rebeldía”

El Millonario igualó 1 a 1 ante el Verde en Junín en un duelo postergado de la fecha 11 de la Zona B del Clausura.

River no supo aprovechar sus oportunidades, empató contra Sarmiento y no logró escalar en las tablas de posiciones. A falta de cuatro jornadas, los de Núñez están afuera de los 8 que se clasifican a los octavos de final y octavos en la tabla anual. El empate en Junín fue un paso atrás para los de Leonardo Ponzio, que jugaron un partido discreto.

Hubo muy pocos puntos altos en River. Gonzalo Montiel, autor de un gol anulado y uno válido, algo de Lautaro Pereyra y Ángel Correa son los tres futbolistas que entendieron cómo jugar un partido de esta magnitud. Sin ir más lejos, los hinchas del Millonario ponderaron la actitud de Angelito, que de comienzo a fin siempre intentó ser protagonista y generó peligro, aunque no siempre estuvo fino en el tramo final.

Ángel Correa ante Sarmiento. (Foto: Getty).

Fueron varios los comentarios de los hinchas de River en las redes sociales destacando a Ángel Correa. No solamente valoraron su calidad futbolística, algo que es imposible de dejar pasar, sino que además pusieron el foco en la actitud, el deseo de ganar, de intentar, de ir al frente en un contexto poco favorable para él, ya que Andrada, Almada y Driussi -que deben ser sus socios- tuvieron un mal partido.

Los elogios de los hinchas de River a Correa

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La tabla del Clausura

DATOS CLAVE

River Plate empató ante Sarmiento y quedó fuera de la zona de octavos.

empató ante Sarmiento y quedó fuera de la zona de octavos. Gonzalo Montiel convirtió un gol válido y le anularon otro frente a Sarmiento.

convirtió un gol válido y le anularon otro frente a Sarmiento. Ángel Correa fue destacado por los hinchas tras su actuación ante el Verde.